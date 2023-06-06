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Published Сегодня, 03:55

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Ландшафтный пожар рядом с деревней Дубровное бушует в Вагайском районе

6 июня 2023, 03:55

В Тюменской области действуют 7 лесных пожаров

Семь лесных пожаров, в том числе пять локализованных, действуют на территории Тюменской области.
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Тюмень

Очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском, Нижнетавдинском, Вагайском, Тобольском, Уватском районах. Действующие термоточки — у села Дубровное и деревни Красная гора Вагаского района.

По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, к ликвидации огня привлечены 58 человек и 4 единицы техники.

По погодным условиям, 6 и 7 июня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — II класс пожарной опасности (низкая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жару сменит прохлада в среду, 7 июня. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидаются дожди и максимальная температура воздуха +20…+21.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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