У тюменцев выросли зарплаты. Размер среднего заработка перевалил за 66 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По данному показателю тюменский регион вышел на третье место в Уральском федеральном округе. На первом месте традиционно находятся Ямал и Югра — жители автономных округов в среднем ежемесячно зарабатывают 138 и 104 тысячи рублей.
Следом за Тюменской областью идет Свердловская область, где размер средней зарплаты составляет 60,7 тысяч рублей. Жители Челябинской области имеют ежемесячный доход в размере 54,8 тысяч рублей, Курганской — 45,6 тысяч рублей.
По России в целом размер среднего заработка в марте составил 71,3 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты получают жители Чукотского автономного округа, Москвы и Ямала — 154, 141 и 138 тысяч рублей. Самые низкие — жители Северо-Кавказского федерального округа. Средний размер заработка здесь составляет от 34 до 44 тысяч рублей, сообщает Росстат.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за неделю колбасная продукция подорожала от 16 до 20 рублей. До 537 рублей за килорамм увеличилась цена на вареную колбасу.