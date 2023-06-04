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У тюменцев выросли зарплаты. Размер среднего заработка перевалил за 66 тысяч рублей

4 июня 2023, 12:38

За год зарплаты жителей Тюменской области выросли на 13%

У жителей Тюменской области за год зарплаты увеличились более чем на 13%. По итогам первых трех месяцев размер среднего заработка составил 66,4 тысячи рублей.
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Тюмень

По данному показателю тюменский регион вышел на третье место в Уральском федеральном округе. На первом месте традиционно находятся Ямал и Югра — жители автономных округов в среднем ежемесячно зарабатывают 138 и 104 тысячи рублей.

Следом за Тюменской областью идет Свердловская область, где размер средней зарплаты составляет 60,7 тысяч рублей. Жители Челябинской области имеют ежемесячный доход в размере 54,8 тысяч рублей, Курганской — 45,6 тысяч рублей.

По России в целом размер среднего заработка в марте составил 71,3 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты получают жители Чукотского автономного округа, Москвы и Ямала — 154, 141 и 138 тысяч рублей. Самые низкие — жители Северо-Кавказского федерального округа. Средний размер заработка здесь составляет от 34 до 44 тысяч рублей, сообщает Росстат.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за неделю колбасная продукция подорожала от 16 до 20 рублей. До 537 рублей за килорамм увеличилась цена на вареную колбасу.

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#Общество#Новости тюмени#Работа#Росстат#Зарплата#Средняя зарплата#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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