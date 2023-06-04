У тюменцев выросли зарплаты. Размер среднего заработка перевалил за 66 тысяч рублей

По России в целом размер среднего заработка в марте составил 71,3 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты получают жители Чукотского автономного округа, Москвы и Ямала — 154, 141 и 138 тысяч рублей. Самые низкие — жители Северо-Кавказского федерального округа. Средний размер заработка здесь составляет от 34 до 44 тысяч рублей, сообщает Росстат.