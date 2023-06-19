В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности

Posted Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:02
Об этом сообщают аналитики исследования РИА Новости.
Среди регионов России Тюменская область занимается 31 место по уровню материального благополучия. На первых трех местах находятся Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Москва, где число жителей с доходами ниже прожиточного минимума не превышает 5%.
На последних позициях находятся Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия — там доля бедного населения от 22% до 30,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в пятерку регионов России, которые пользуются популярностью у туристов, предпочитающих отдых в санатории. В среднем сутки пребывания в здравницах Тюмени стоят 6,5 тысяч рублей.