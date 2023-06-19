Коммунист из облдумы стал соперником Моора на выборах

Иван Левченко родился в ноябре 1979 года в посёлке Приобье Октябрьского районна ХМАО-Югры. Окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Проходил службу в органах внутренних дел. Член КПРФ с 2008 года, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Комитета Тюменского областного отделения КПРФ по идеологической работе.