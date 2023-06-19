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Коммунист из облдумы стал соперником Моора на выборах

19 июня 2023, 07:01
Фото: 1MI

Коммунист из тюменской облдумы стал соперником Моора на выборах

В Тюменской области появился новый кандидат на должность губернатора региона. Партия КПРФ на партийной конференции выдвинула на должность главы области депутата областной думы Ивана Левченко.
Сюжет
Тюмень

Иван Левченко родился в ноябре 1979 года в посёлке Приобье Октябрьского районна ХМАО-Югры. Окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Проходил службу в органах внутренних дел. Член КПРФ с 2008 года, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Комитета Тюменского областного отделения КПРФ по идеологической работе.

Таким образом, сегодня на должность губернатора Тюменской области претендуют действующий глава региона Александр Моор, депутаты Тюменской областной Думы от партии «Единая Россиия» Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, представитель партии КПФР Иван Левченко.

«Наш Город» писал, что ранее о совеем желании принять участие в выборах губернатора Тюменской области заявлял отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. На выборах губернатора Тюменской области в 2018 году Пискайкин набрал лишь 5,77% голосов и занял последнее место.

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