Тюменских подростков через Telegram пытаются привлечь к торговле наркотиками

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Несмотря на то, что администраторы стараются такие предложения оперативно удалять, периодически они все равно появляются. Подростков завлекают большими заработками и гарантиями «полной безопасности и анонимности».
«Наркодилеры обманывают детей и говорят им, что существуют некие схемы, при использовании которых полиция их никогда не поймает. На деле же, закладчики — это расходный материал. В большинстве случаев, их ловят в первые дни после трудойстройства. И подросткам в таких случаях грозит реальный тюремный срок по статье 228 УК РФ», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16-летнего школьника отправили на 4 года в колонию за распространение наркотических веществ. Подростка поймали почти сразу — он успел сделать всего пять закладок.