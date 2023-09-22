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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

Тюменских детей через Telegram пытаются привлечь к торговле наркотиками

Тюменских подростков через Telegram пытаются привлечь к торговле наркотиками

22 сентября 2023, 04:04
Фото: 1MI

Тюменских детей через Telegram пытаются привлечь к торговле наркотиками

Заработать легкие деньги школьникам предлагают в закрытых группах про вейпы. Ребятам предлагают работу «закладчиков».
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Дети

Несмотря на то, что администраторы стараются такие предложения оперативно удалять, периодически они все равно появляются. Подростков завлекают большими заработками и гарантиями «полной безопасности и анонимности».

«Наркодилеры обманывают детей и говорят им, что существуют некие схемы, при использовании которых полиция их никогда не поймает. На деле же, закладчики — это расходный материал. В большинстве случаев, их ловят в первые дни после трудойстройства. И подросткам в таких случаях грозит реальный тюремный срок по статье 228 УК РФ», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16-летнего школьника отправили на 4 года в колонию за распространение наркотических веществ. Подростка поймали почти сразу — он успел сделать всего пять закладок.

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