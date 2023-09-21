В Тюменской области ищут сотрудников для мобилизационного учета

По мнению аналитиков HeadHunter, это связано с ужесточением с 1 октября штрафов для граждан за нарушения воинского учёта. Если ранее неявка в военкомат, порча военного билета или непредупреждение о длительном отъезде или смене работы наказывались штрафом от 500 то 3 тысяч рублей, то с 1 октября на 10-30 тысяч рублей.