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Updated Сегодня, 07:09

В Тюменской области ищут сотрудников для мобилизационного учета

В Тюменской области ищут сотрудников для мобилизационного учета

21 сентября 2023, 07:07
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут сотрудников для мобилизационного учета

В Тюменской области растет спрос на специалистов по воинскому учету. В настоящее время требуются более 20 специалистов, в должностные обязанности которых входит, в том числе, ведение воинского учета. Заработная плата от 35 до 60 тысяч рублей.

По мнению аналитиков HeadHunter, это связано с ужесточением с 1 октября штрафов для граждан за нарушения воинского учёта. Если ранее неявка в военкомат, порча военного билета или непредупреждение о длительном отъезде или смене работы наказывались штрафом от 500 то 3 тысяч рублей, то с 1 октября на 10-30 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского освидетельствования или медкомиссии предусмотрено административное наказание в размере 15-20 тысяч рублей, за умышленную порчу или потерю военного билета — 3-5 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссариат Тюменской области поднял в шесть раз размер заработной платы контрактникам. Разведчикам, стрелкам, командирам отделений и рядовым обещают платить не менее 200 тысяч рублей ежемесячно. Ранее военных контрактников приглашали на работу за 26-35 тысяч рублей.

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