В Тюменской области ищут сотрудников для мобилизационного учета

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По мнению аналитиков HeadHunter, это связано с ужесточением с 1 октября штрафов для граждан за нарушения воинского учёта. Если ранее неявка в военкомат, порча военного билета или непредупреждение о длительном отъезде или смене работы наказывались штрафом от 500 то 3 тысяч рублей, то с 1 октября на 10-30 тысяч рублей.
За уклонение от медицинского освидетельствования или медкомиссии предусмотрено административное наказание в размере 15-20 тысяч рублей, за умышленную порчу или потерю военного билета — 3-5 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссариат Тюменской области поднял в шесть раз размер заработной платы контрактникам. Разведчикам, стрелкам, командирам отделений и рядовым обещают платить не менее 200 тысяч рублей ежемесячно. Ранее военных контрактников приглашали на работу за 26-35 тысяч рублей.