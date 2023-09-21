В бою на СВО погиб офицер — уроженец Тюменской области

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В ходе СВО погиб уроженец Тюменской области Александр Переладов. Последний бой офицер Росгвардии принял 16 сентября.
О гибели майора Переладова сообщили брянские паблики. В этом приграничном регионе он служил последние годы.
А начинал свою военную карьеру Александр Переладов в Тюмени, где в 2001 году закончил Тюменский филиал военно-инженерного института. Затем до 2015 года служил в воинской части №6703 в Брянске, дослужился до должности начальника инженерной службы штаба.
Неоднократно бывал в Чечне, имеет орден Мужества. На СВО майор Переладов отправился в 2022 году. За героизм на украинских фронтах награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.
В Брянске по павшему коллеге скорбят действующие сотрудники Росгвардии, ветераны службы. Они выражают соболезнования семье погибшего тюменца.