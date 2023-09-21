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Published Сегодня, 15:31

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Из зоны СВО в Тюменскую область пришла очередная похоронка.

В бою на СВО погиб офицер — уроженец Тюменской области

21 сентября 2023, 15:31
Фото: 1MI
Из зоны СВО в Тюменскую область пришла очередная похоронка.
Еще один уроженец Тюменской области погиб в ходе СВО. Пришла весь о гибели тюменца Александра Переладова. Сообщается, что в ходе боев он получил ранение, несовместимое с жизнью.

В ходе СВО погиб уроженец Тюменской области Александр Переладов. Последний бой офицер Росгвардии принял 16 сентября.

О гибели майора Переладова сообщили брянские паблики. В этом приграничном регионе он служил последние годы.

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А начинал свою военную карьеру Александр Переладов в Тюмени, где в 2001 году закончил Тюменский филиал военно-инженерного института. Затем до 2015 года служил в воинской части №6703 в Брянске, дослужился до должности начальника инженерной службы штаба.

Александр ПереладовАлександр Переладов
Александр Переладов
Фото: Управление Росгвардии по Брянской области

Неоднократно бывал в Чечне, имеет орден Мужества. На СВО майор Переладов отправился в 2022 году. За героизм на украинских фронтах награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.

В Брянске по павшему коллеге скорбят действующие сотрудники Росгвардии, ветераны службы. Они выражают соболезнования семье погибшего тюменца.

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#Общество#Происшествия#Погибшие#Военные
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