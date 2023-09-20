«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени

С военным простились родные и близкие, траурный митинг прошел в селе Жигалово, куда семья переехала 4 года назад. Сам Виктор родился 9 октября 1979 года в Тюмени. с детства он часто путешествовал с отцом, интересовался историей русской культуры и мог собирать и разбирать технику. При нём всегда была гитара.