«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
С военным простились родные и близкие, траурный митинг прошел в селе Жигалово, куда семья переехала 4 года назад. Сам Виктор родился 9 октября 1979 года в Тюмени. с детства он часто путешествовал с отцом, интересовался историей русской культуры и мог собирать и разбирать технику. При нём всегда была гитара.
У бойца остались жена и четверо детей. Посмертно Виктор Черезов награждён орденом Мужества.
«По Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 „Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации“ Виктор был призван на военную службу 27 сентября 2022 года. В декабре 2022 года ему была предоставлена отсрочка по мобилизации на основании того, что он содержит на иждивении четверых детей», — сообщили в администрации Жигаловского района.
В итоге боец все же заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. О гибели военного стало известно 8 сентября 2023 года. Последний бой Виктор Черезов принял в селе Новомайорское.