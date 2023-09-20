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Траурное шествие в селе Жигалово

«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени

20 сентября 2023, 12:42
Фото: Администрация Жигаловского района.
Траурное шествие в селе Жигалово

На СВО погиб отец четырех детей из Тюмени

Власти Жигаловского района Иркутской области сообщили о гибели на СВО Виктора Черезова. Уроженцу Тюмени 9 октября должно было исполниться 44 года.

С военным простились родные и близкие, траурный митинг прошел в селе Жигалово, куда семья переехала 4 года назад. Сам Виктор родился 9 октября 1979 года в Тюмени. с детства он часто путешествовал с отцом, интересовался историей русской культуры и мог собирать и разбирать технику. При нём всегда была гитара.

У бойца остались жена и четверо детей. Посмертно Виктор Черезов награждён орденом Мужества.

Виктор ЧерезовВиктор Черезов
Виктор Черезов
Фото: Администрация Жигаловского района.
«По Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 „Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации“ Виктор был призван на военную службу 27 сентября 2022 года. В декабре 2022 года ему была предоставлена отсрочка по мобилизации на основании того, что он содержит на иждивении четверых детей», — сообщили в администрации Жигаловского района.

В итоге боец все же заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. О гибели военного стало известно 8 сентября 2023 года. Последний бой Виктор Черезов принял в селе Новомайорское.

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#Общество#Тюменцы#Погибшие#Военные#СВО
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