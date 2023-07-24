Отец двоих детей из Ишима скончался в зоне СВО

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
О месте погребения тюменца пока ничего неизвестно, похороны готовят его родственники.
«Не стало самого лучшего отца, мужа, сына… Нет страшнее боли утраты родного человека. Боевые товарищи отзываются о нём, как о самом честном, мужественном, доблестном командире, способном поднять боевой дух, повести за собой. Для всех нас он навсегда останется в памяти как добрый весельчак, гостеприимный и щедрый хозяин, порядочный человек», — сообщила Анастасия Шаманская.
«Настя, прими наши искренние соболезнования… Держись», — сообщила ишимка Арина Демидова.
Известно, что Шаманский Андрей Викторович был участком подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году. Семья Андрея и Анастасии получила субсидию на строительство индивидуального жилья. У него осталось двое детей.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине 32-летний солдат полгода находился в зоне СВО.