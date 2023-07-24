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Отец двоих детей из Ишима скончался в зоне СВО

24 июля 2023, 16:40
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб Андрей Шаманский из города Ишима. Сообщение о гибели бойца опубликовала его жена Анастасия Шаманская.
Фото: Анастасия Шаманская

О месте погребения тюменца пока ничего неизвестно, похороны готовят его родственники.

«Не стало самого лучшего отца, мужа, сына… Нет страшнее боли утраты родного человека. Боевые товарищи отзываются о нём, как о самом честном, мужественном, доблестном командире, способном поднять боевой дух, повести за собой. Для всех нас он навсегда останется в памяти как добрый весельчак, гостеприимный и щедрый хозяин, порядочный человек», — сообщила Анастасия Шаманская.
«Настя, прими наши искренние соболезнования… Держись», — сообщила ишимка Арина Демидова.

Известно, что Шаманский Андрей Викторович был участком подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году. Семья Андрея и Анастасии получила субсидию на строительство индивидуального жилья. У него осталось двое детей.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине 32-летний солдат полгода находился в зоне СВО.

Бывший глава региона выразил соболезнования родным журналиста, погибшего в зоне СВО
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#Общество#Погибшие#Военные#Происшествия
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