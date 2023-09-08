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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Мужчина погиб в августе 2023 года.

Тюменский военный трагически скончался в зоне СВО

8 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Мужчина погиб в августе 2023 года.
В зоне проведения СВО скончался житель поселка Винзили Дмитрий Запорожец. О смерти бойца в соцсетях сообщила его знакомая.

Боец погиб в августе 2023 года. Прощание с 47-летним Дмитрием Запорожцем прошло в деревне Патрушева. Пришедшие проводить посетовали, что собралось совсем мало народу.

Дмитрий ЗапорожецДмитрий Запорожец
Дмитрий Запорожец
Фото: Дмитрий Запорожец ВК
«Пришло 6 человек, потом ещё 3 — всё», — подтвердила «Нашему городу» знакомая погибшего тюменского военного Ольга Васильева.

Ранее сообщалось, что жительница Тюменской области почти два месяца ищет своего 23-летнего сына Константина. Мужчина пропал в зоне СВО, он с июля не выходит на связь с родственниками. В военкомате о его судьбе пока ничего не знают.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Погибшие#Военный призыв
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