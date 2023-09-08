Тюменский военный трагически скончался в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Боец погиб в августе 2023 года. Прощание с 47-летним Дмитрием Запорожцем прошло в деревне Патрушева. Пришедшие проводить посетовали, что собралось совсем мало народу.
«Пришло 6 человек, потом ещё 3 — всё», — подтвердила «Нашему городу» знакомая погибшего тюменского военного Ольга Васильева.
Ранее сообщалось, что жительница Тюменской области почти два месяца ищет своего 23-летнего сына Константина. Мужчина пропал в зоне СВО, он с июля не выходит на связь с родственниками. В военкомате о его судьбе пока ничего не знают.