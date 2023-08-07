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«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО

7 августа 2023, 10:36
Фото: 1MI
Известно, что всё произошло под Кременной.
Фото: Фото Максим Никифоров.

В ходе спецоперации погиб житель Тюмени Игорь Никифоров, ему было 34 года.

«Светлая память моему брату! Братишка ты всю жизнь был рядом со мной. Как теперь быть без тебя я не представляю. Ты вёл меня за руку в детстве, в юношестве объяснял как надо жить, что нужно сохранить и чем дорожить», — сообщил брат Игоря Максим Никифоров.

Пятого сентября бойцу исполнилось бы 35 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа стало известно о гибели трёх жителей села Агарак Юргинского района. Александр Пономарёв, Федор Игнатов и Даниил Калганов были убиты в зоне СВО. У Федора Игнатова и Александра Пономарёва остались семья и дети.

В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Погибшие
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