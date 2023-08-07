«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа стало известно о гибели трёх жителей села Агарак Юргинского района. Александр Пономарёв, Федор Игнатов и Даниил Калганов были убиты в зоне СВО. У Федора Игнатова и Александра Пономарёва остались семья и дети.