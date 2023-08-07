«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В ходе спецоперации погиб житель Тюмени Игорь Никифоров, ему было 34 года.
«Светлая память моему брату! Братишка ты всю жизнь был рядом со мной. Как теперь быть без тебя я не представляю. Ты вёл меня за руку в детстве, в юношестве объяснял как надо жить, что нужно сохранить и чем дорожить», — сообщил брат Игоря Максим Никифоров.
Пятого сентября бойцу исполнилось бы 35 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа стало известно о гибели трёх жителей села Агарак Юргинского района. Александр Пономарёв, Федор Игнатов и Даниил Калганов были убиты в зоне СВО. У Федора Игнатова и Александра Пономарёва остались семья и дети.