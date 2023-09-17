«Клондайк белых и людей море»: где тюменцы собирают ведрами белые грибы и опята

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«Боровлянка, отчитываюсь: место разведано, за 2,5 часа вдвоём набрали семь вёдер с перерывом на „попить чай“. Всё в радиусе примерно 200 метров от машины. На выезде наблюдали десятка 3-4 припаркованных машин, но, похоже, грибов хватит всем. В березняке есть опята, прямо с дороги видно (фотографировал не выходя из машины), но они никому не нужны», — сообщил Алексей Ф.
По словам Гены Г., также собиравшего грибы в районе деревни Боровлянка, за 2 минуты он умудрился ведро боровиков.
«Такие разные опята! 20 минут и 3 ведра. Нам хватит, а так — можно и прицеп насобирать», — похвасталась «уловом» Татьяна Е.
По словам тюменцев, много грибов (грибников тоже) в лесах за Железным Перебором, в районе деревень Субботино, Криводанова, сел Ярково, Леваши, в районе свердловского поселка Тугулым и курганского села Барино.
«В 6 утра мы были уже в лесу в районе Железного Перебора. Часа два бродили, ничего нет. Расстроились. Но когда нашли место, радости не было предела. Клондайк белых и людей море. Мы подъехали и за нами машин 15. Ходили друг за другом и все собирали. Грибы выносили ведрами, переростков и старых нет. Движение машин как на магистрали. Лес как будто выкосили. Думаю, что несколько дней там уже нечего делать», — отметила Наталья Г.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тюменской области начался сезон сбора груздей. Любители тихой охоты тогда сообщали, что за несколько часов, проведенных в лесу, можно набрать грибов на всю зиму.