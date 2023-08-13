«Грузди поперли»: тюменцы за 1,5 часа собирают несколько ведер грибов

Секретными местами любители тихой охоты делятся нехотя, но отмечают, что за груздями можно ехать в Тугулымский, Нижнетавдинский, Ишимский, Ялуторовский (за деревней Яр), Тюменский районы (за деревню Зырянку). Также имеются грузди в лесах на Велижанском тракте (в районе поселка Карагандинский), на Червишевском тракте.