«Грузди поперли»: тюменцы за 1,5 часа собирают несколько ведер грибов

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Жители Тюменской области сообщают о небывалом урожае груздей этим летом. По словам любителей тихой охоты, буквально за несколько часов можно собрать порядка 8 ведер грибов.
«Вдвоём за 4 часа набрали одних сырых груздей на всю родню. Сказочный лесок за Исетском», — хвастается урожаем Любовь Д.
«Спонтанная вылазка в лес по Червишевскому тракту, не доезжая до санатория „Сибирь“», — демонстрирует «улов» Наталья Б.
Грузди «поперли» также в лесах Ишимского района — там местные грибники собирают грибы почти ваннами.
Секретными местами любители тихой охоты делятся нехотя, но отмечают, что за груздями можно ехать в Тугулымский, Нижнетавдинский, Ишимский, Ялуторовский (за деревней Яр), Тюменский районы (за деревню Зырянку). Также имеются грузди в лесах на Велижанском тракте (в районе поселка Карагандинский), на Червишевском тракте.
Тюменцы отмечают, что груздей в лесу море. И даже за полтора часа можно набрать грибов на всю зиму — ведь обычно они растут целыми полянами.
Ранее «Наш Город» писал, что сезон сбора груздей жители Тюменской области открыли в начале августа. До этого грибники собирали корзинами белые грибы и красноголовики.