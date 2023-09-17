В Тюменской области уровень инфляции стал самым низким в России

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За январь–август этот показатель составил 95,9%, в августе 2023 года — 99,79%. Это самый низкий показатель среди регионов Уральского федерального округа.
Согласно данным Тюменьстата, с начала года в Тюменской области подешевел ряд товаров. В частности, снизились цены на подсолнечное масло (на 8,9%), макароны (на 4,7%), молоко и молочную продукцию, крупу и бобовые (на 4,6%), сыр (на 4,1%). Также на 14,9% стали стоить дешевле изделия из трикотажа, на 12,7% — одежда и белье, на 5,3% — обувь. Подешевели моющие и чистящие средства (на 4,9%), парфюмерно-косметические товары (на 4,3%), телерадиотовары (на 1,8%).
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области потратили более 95 миллиардов рублей на оплату услуг. В среднем в месяц каждый житель региона тратил на платные услуги более 8 тысяч рублей.