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В Тюменской области уровень инфляции стал самым низким в России

В Тюменской области уровень инфляции стал самым низким в России

17 сентября 2023, 08:00
Фото: 1MI
Согласно официальным данным, инфляция в Тюмени составила 1,8%, что ниже на 3%, чем в целом по России. По данным Росстата, регион занял лидирующие позиции в стране по динамике потребительских цен среди субъектов с низким уровнем инфляции.

За январь–август этот показатель составил 95,9%, в августе 2023 года — 99,79%. Это самый низкий показатель среди регионов Уральского федерального округа.

Согласно данным Тюменьстата, с начала года в Тюменской области подешевел ряд товаров. В частности, снизились цены на подсолнечное масло (на 8,9%), макароны (на 4,7%), молоко и молочную продукцию, крупу и бобовые (на 4,6%), сыр (на 4,1%). Также на 14,9% стали стоить дешевле изделия из трикотажа, на 12,7% — одежда и белье, на 5,3% — обувь. Подешевели моющие и чистящие средства (на 4,9%), парфюмерно-косметические товары (на 4,3%), телерадиотовары (на 1,8%).

Цены на сахар в Тюмени выросли более чем на 20%
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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области потратили более 95 миллиардов рублей на оплату услуг. В среднем в месяц каждый житель региона тратил на платные услуги более 8 тысяч рублей.

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