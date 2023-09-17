Сколько стоит доллар после повышения ключевой ставки в тюменских банках?

По прогнозам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в течение следующей недели доллар в России будет стоить от 93,5 до 95 рублей. Такой курс эксперт озвучил исходя из повышения ключевой ставки Центробанком на 100 базисных пунктов. И отметил, если бы Центробанк повысил ключевую ставку до 14%, стоимость американской валюты упала бы до 90-92 рублей, пишет RT.