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Тюменцам предлагают купить доллар по 100 рублей

Сколько стоит доллар после повышения ключевой ставки в тюменских банках?

17 сентября 2023, 07:24
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают купить доллар по 100 рублей

15 сентября, в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В связи с чем рубль замедлил рост. Курс доллара расчетами упал на 63 копейки, до 96,71 рубля, евро — на 84 копейки, до 102,98 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,26 рубля.
Фото: tumen.bankiros.ru

В тюменских банках покупку доллара по самому выгодному курсу предлагают в БСК Банке — за 96,59 рублей, продать доллар здесь можно за 95,59 рублей. За 97-97,3 рублей можно приобрести валюту в «Россельхозбанке», банке «Русский стандарт», ОТП и «Райфайзенбанке».

Сбербанк продает доллары по курсу 99,8 рублей, покупает за 93 рубля, ВТБ — 98,35/94,05 рублей, Альфа-Банк — покупка 92 рубля, продажа 98 рублей. Более 100 рублей доллар стоит в Росбанке, «Тинькофф банке», «Уралсиб», «Совкомбанке», «Банке ДОМ.РФ».

По прогнозам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в течение следующей недели доллар в России будет стоить от 93,5 до 95 рублей. Такой курс эксперт озвучил исходя из повышения ключевой ставки Центробанком на 100 базисных пунктов. И отметил, если бы Центробанк повысил ключевую ставку до 14%, стоимость американской валюты упала бы до 90-92 рублей, пишет RT.

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Ранее «Наш Город» писал, что эксперты считают, что повышение ключевой ставки отразится на кредитах — займы подорожают. Это приведет к сокращению числа кредитных договоров и снижению покупательской способности населения.

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