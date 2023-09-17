Сколько стоит доллар после повышения ключевой ставки в тюменских банках?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В тюменских банках покупку доллара по самому выгодному курсу предлагают в БСК Банке — за 96,59 рублей, продать доллар здесь можно за 95,59 рублей. За 97-97,3 рублей можно приобрести валюту в «Россельхозбанке», банке «Русский стандарт», ОТП и «Райфайзенбанке».
Сбербанк продает доллары по курсу 99,8 рублей, покупает за 93 рубля, ВТБ — 98,35/94,05 рублей, Альфа-Банк — покупка 92 рубля, продажа 98 рублей. Более 100 рублей доллар стоит в Росбанке, «Тинькофф банке», «Уралсиб», «Совкомбанке», «Банке ДОМ.РФ».
По прогнозам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в течение следующей недели доллар в России будет стоить от 93,5 до 95 рублей. Такой курс эксперт озвучил исходя из повышения ключевой ставки Центробанком на 100 базисных пунктов. И отметил, если бы Центробанк повысил ключевую ставку до 14%, стоимость американской валюты упала бы до 90-92 рублей, пишет RT.
Ранее «Наш Город» писал, что эксперты считают, что повышение ключевой ставки отразится на кредитах — займы подорожают. Это приведет к сокращению числа кредитных договоров и снижению покупательской способности населения.