В Тюмени на форуме TNF увеличилось число VIP-гостей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
«Скорее всего, это связано с новым восприятием форума. Раньше к нему относились больше как региональному, сейчас же его статус стал более высоким. Более того, в этом году у предпринимателей есть возможность напрямую донести свои проблемы до властей, поскольку в программе есть несколько прикладных сессий, где решаются вопросы бизнеса», — рассказала РБК тюмень руководитель службы регистрации TNF Наталья Лукашук.
В целом на 15 сентября на промышленно-энергетический форум TNF форум уже зарегистрировались более 7 тысяч человек. Организаторы прогнозируют в этом году порядка 10 тысяч участников.
Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября. В этом году темой мероприятия станет технологический суверенитет. Вход на форум — по билетам.