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В Тюмени на форуме TNF увеличилось число VIP-гостей

В Тюмени на форуме TNF увеличилось число VIP-гостей

17 сентября 2023, 08:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Число гостей по тарифам тарифам «Бизнес» и «Премиум» возросло по сравнению с прошлым годом в 1,5 и 3 раза соответственно.
«Скорее всего, это связано с новым восприятием форума. Раньше к нему относились больше как региональному, сейчас же его статус стал более высоким. Более того, в этом году у предпринимателей есть возможность напрямую донести свои проблемы до властей, поскольку в программе есть несколько прикладных сессий, где решаются вопросы бизнеса», — рассказала РБК тюмень руководитель службы регистрации TNF Наталья Лукашук.

В целом на 15 сентября на промышленно-энергетический форум TNF форум уже зарегистрировались более 7 тысяч человек. Организаторы прогнозируют в этом году порядка 10 тысяч участников.

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября. В этом году темой мероприятия станет технологический суверенитет. Вход на форум — по билетам.

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