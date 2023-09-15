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В лесах грибники нашли первые осенние опята

Сезон балует: жители Тюменской области хвастаются первыми осенними опятами

15 сентября 2023, 05:24
Фото: 1MI
В лесах грибники нашли первые осенние опята
Начался сезон опят. Жители Тюменской области не упускают возможности похвастаться своими результатами тихой охоты.

В лесной местности Тюменской области грибники начали находить первые осенние опята. В социальных сетях они делятся фотографиями улова с тихой охоты и местами, где урожай особенно богат.

В группе «Ишим пере Подслушано» местные грибники опубликовали не только фото опят, но и других грибов. Народ собирает шампиньоны, маслята и боровики огромными корзинками и ведрами.

Улов опятУлов опят
Улов опят
Фото: Ишим пере Подслушано / Вконтакте

Любители походов за грибами знают, что опята начинают появляться приблизительно в конце августа, а при благоприятных условиях продолжают расти до самых заморозков.

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#Общество#Лес#Тюменская область#Тюменцы#Природа#Грибы#Любовь Селезнева
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