Сезон балует: жители Тюменской области хвастаются первыми осенними опятами

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В лесной местности Тюменской области грибники начали находить первые осенние опята. В социальных сетях они делятся фотографиями улова с тихой охоты и местами, где урожай особенно богат.
В группе «Ишим пере Подслушано» местные грибники опубликовали не только фото опят, но и других грибов. Народ собирает шампиньоны, маслята и боровики огромными корзинками и ведрами.
Любители походов за грибами знают, что опята начинают появляться приблизительно в конце августа, а при благоприятных условиях продолжают расти до самых заморозков.