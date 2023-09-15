На 2,3 млрд рублей вырос в августе объем средств на счетах тюменцев

На втором месте по популярности у тюменцев в августе были инструменты фондового рынка. Больше 200 млн рублей жители региона вложили в биржевые облигации с регулярной выплатой купона и привязкой к ключевой ставке. В другие ценные бумаги тюменцы инвестировали 95 млн рублей.