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На 2,3 млрд рублей вырос в августе объем средств на счетах тюменцев

На 2,3 млрд рублей вырос в августе объем средств на счетах тюменцев

15 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
Общая сумма, которую жители Тюменской области хранят в банке, выросла в августе с 90,9 млрд до 93,2 млрд рублей, сообщают специалисты ВТБ. При этом, наибольшее увеличение — на 2 млрд рублей зафиксировано в портфеле состоятельных клиентов. Их общий объем накоплений превысил 60 млрд рублей.

Самый большой прирост — на депозитах. Он составил 80% или 1,8 млрд рублей от всей суммы, которая прибавилась на счетах тюменцев в августе.

Причем, частично — 156 млн рублей владельцы перевели на вклады с накопительных счетов, несмотря на привлекательные ставки. Преобладающее количество клиентов в Тюменской области в августе выбрали 6-месячный срок вклада, — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

На втором месте по популярности у тюменцев в августе были инструменты фондового рынка. Больше 200 млн рублей жители региона вложили в биржевые облигации с регулярной выплатой купона и привязкой к ключевой ставке. В другие ценные бумаги тюменцы инвестировали 95 млн рублей.

Трендом будущего года станут замещающие облигации, отметил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев на минувшем ВЭФ-2023.

Общий объем этих размещенных бумаг за 7 месяцев уже превысил 16 млрд в долларовом эквиваленте.

Валютная экспозиция отчасти страхует от девальвации рубля, что сейчас особенно актуально. Дальнейшему росту сегмента замещающих облигаций будут способствовать законодательные изменения, которые обязывают провести замещение российских корпоративных евробондов до 1 января 2024 года. Получат развитие и цифровые финансовые активы, — сказал Евгений Береснев.
#Тюмень#Банк#ВТБ#Инвестиции#Фондовый рынок#Банковские счета#Депозиты#Облигации#Анастасия Имамахметова
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