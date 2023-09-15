На 2,3 млрд рублей вырос в августе объем средств на счетах тюменцев

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Самый большой прирост — на депозитах. Он составил 80% или 1,8 млрд рублей от всей суммы, которая прибавилась на счетах тюменцев в августе.
Причем, частично — 156 млн рублей владельцы перевели на вклады с накопительных счетов, несмотря на привлекательные ставки. Преобладающее количество клиентов в Тюменской области в августе выбрали 6-месячный срок вклада, — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
На втором месте по популярности у тюменцев в августе были инструменты фондового рынка. Больше 200 млн рублей жители региона вложили в биржевые облигации с регулярной выплатой купона и привязкой к ключевой ставке. В другие ценные бумаги тюменцы инвестировали 95 млн рублей.
Трендом будущего года станут замещающие облигации, отметил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев на минувшем ВЭФ-2023.
Общий объем этих размещенных бумаг за 7 месяцев уже превысил 16 млрд в долларовом эквиваленте.
Валютная экспозиция отчасти страхует от девальвации рубля, что сейчас особенно актуально. Дальнейшему росту сегмента замещающих облигаций будут способствовать законодательные изменения, которые обязывают провести замещение российских корпоративных евробондов до 1 января 2024 года. Получат развитие и цифровые финансовые активы, — сказал Евгений Береснев.