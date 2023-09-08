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Published Сегодня, 06:00

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Updated Сегодня, 07:25

Как будут кормить школьников Тюмени в 2023–2024 году

Как будут кормить школьников Тюмени в 2023–2024 году

8 сентября 2023, 06:00
Фото: Midjourney
Как будут кормить школьников Тюмени в 2023–2024 году
Право на бесплатное питание в школе имеют учащиеся начальных классов. Как будет организовано в Тюмени школьное питание для старшеклассников и детей, имеющих льготу, — разбираемся вместе.

Кому положено бесплатное питание в школе

В соответствии с законом школьники, которые учатся в первых, вторых, третьих и четвертых классах общеобразовательных учреждений, имеют право на горячее питание в учебных заведениях. Бесплатно питаться в школьных столовых, получая обеды и завтраки, также могут дети из семей, официально признанных социально незащищенными и малоимущими.

В зависимости от позиции конкретного субъекта федерации школьники могут пользоваться одной или несколькими социальными льготами:

  • бесплатное питание в формате обедов и завтраков;
  • бесплатное питание в формате завтраков;
  • частичная компенсация стоимости обедов из школьных столовых.

О том, какие льготы положены ребенку и его семье при организации здорового питания в школе Тюмени, проще всего узнать в УСЗН по месту проживания. Также интересующую информацию можно найти на сайте «Госуслуги». На этом ресурсе размещаются новости на тему льгот и социальной помощи семьям школьников.

Как правило, в категорию тех, кто имеет право на получение льготного питания, попадают:

  • школьники-сироты, дети, оставшиеся без родительского попечения;
  • школьники, которые воспитываются в приемных семьях;
  • школьники из многодетных семей;
  • дети, получающие от государства пенсию по потере кормильца;
  • дети-инвалиды;
  • дети родителей, один из которых (или оба родителя) имеют инвалидность I, II группы;
  • дети из семей участников СВО.

Льготы, дающие право на бесплатное питание в школе и на его компенсацию, распространяются также на детей, которые воспитываются в семьях, признанных малоимущими. На компенсацию или даже на бесплатное питание имеют право дети, которых воспитывают только матери или только отцы. Льготы также есть у школьников, родители которых имеют статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, и у детей, обучающихся в образовательных учреждениях коррекционного типа.

Кому положено бесплатное питание в школеКому положено бесплатное питание в школе
Кому положено бесплатное питание в школе
Фото: 1MI

Как оформить бесплатное питание в школе

Семьи, которые имеют право на получение бесплатного питания на детей в школьных столовых, должны оформлять соответствующую льготу каждый год. Сроки устанавливаются учебным заведением, и 2023–2024 годы не будут исключением.

Следует отметить, что в ряде образовательных учреждений Тюмени решение о предоставлении бесплатного питания принимается в индивидуальном порядке. Случай и обстоятельства каждого школьника рассматриваются по отдельности, и учебные организации сохраняют за собой право либо на отказ от обеспечения бесплатным питанием, либо на предоставление скидки, компенсации за горячие завтраки и обеды.

Родители, претендующие на получение бесплатного питания в школах для своих детей, должны подготовить заранее соответствующее заявление для подачи в школу или в органы соцзащиты. Также следует собрать требуемый пакет документов:

  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • справку о составе семьи;
  • документ, подтверждающий статус многодетной семьи;
  • заключение медицинской комиссии (если ребенок — инвалид).

Если на бесплатное питание претендует школьник из малоимущей семьи, заявители должны приложить к комплекту документов справку, подтверждающую этот статус. Также потребуется подтвердить документально факт участия члена семьи ребенка в СВО.

Как оформить бесплатное питание в школеКак оформить бесплатное питание в школе
Как оформить бесплатное питание в школе
Фото: 1MI

Питание в начальных классах

Ученики младших классов (начальная школа) образовательных учреждений Тюмени имеют право на бесплатное питание начиная с 1 сентября 2023 года. Это право сохраняется за ними весь учебный год, в том числе и на 2024 год. Бесплатное питание предоставляется в виде обедов и завтраков всем младшеклассникам, вне зависимости от того, имеют ли их семьи право на льготы и компенсации.

К качеству питания учеников начальных классов и к тому, насколько правильно оно организовано, предъявляются определенные требования. Они включают:

  • предоставление питания минимум один раз в день;
  • обязательное обеспечение горячим блюдом и горячим напитком.

Все продукты, которые используются в приготовлении блюд для школьного питания младшеклассников, проходят тщательный контроль на соответствие качеству. Меню для школьных столовых формируется с учетом строгих требований. Родители школьников могут принимать участие в составлении меню, если у них есть такое желание, — для этого они должны подать заявление на имя директора образовательной организации.

Питание в начальных классахПитание в начальных классах
Питание в начальных классах
Фото: 1MI

Питание в старших классах

Бесплатное питание ученикам старших классов в школах Тюмени предоставляется только в том случае, если у детей есть соответствующие льготы. В остальных случаях школьники старшего возраста могут питаться на платной основе. Способ расчета стоимости платного питания в школах зависит от правил, принятых в конкретных учебных заведениях.

Во многих школах Тюмени в столовых принимают к оплате специальные карты ученика, которые родители могут заблаговременно пополнять денежными средствами. Такой картой ребенок может рассчитываться за завтраки и обеды в столовых, не используя наличные деньги на оплату.

В некоторых образовательных учреждениях города есть практика сбора средств на завтраки и обеды. К примеру, классному руководителю можно сдавать деньги, конкретную сумму, рассчитанную на питание в школьной столовой в течение недели. Многие родители считают такой способ удобным и практичным.

Питание в старших классахПитание в старших классах
Питание в старших классах
Фото: 1MI

Сколько будет стоить платное питание в Тюмени в 2023–2024 году

Образовательные учреждения Тюмени оставляют за собой право самостоятельно устанавливать стоимость завтраков, обедов и других вариантов питания школьников. Какой будет цена школьного питания в 2023 и 2024 годах — станет известно только после начала учебного года. Однако многие родители заранее готовятся к тому, что стоимость вырастет — с учетом роста цен на продукты питания высокого качества.

Сами учебные заведения отмечают, что цены на питание школьников в столовых в 2023-2024 учебном году во многом будут зависеть от условий, указанных в договорах с организациями, которые сотрудничают с образовательными организациями.

Сколько будет стоить платное питание в Тюмени в 2022–2023 году?Сколько будет стоить платное питание в Тюмени в 2022–2023 году?
Сколько будет стоить платное питание в Тюмени в 2022–2023 году?
Фото: 1MI

Можно ли отказаться от школьного питания

Родители школьников, которые имеют право на бесплатное питание в учебных организациях, могут принять решение об отказе от него. Причин для отказа может быть несколько — например, ребенку, по отзывам, не нравятся меню и блюда в школьной столовой, или у школьника есть аллергия на конкретные продукты питания, или его не устраивает их качество.

Приняв решение об отказе от питания в школе, семья ребенка, его законные представители должны написать соответствующее заявление и предоставить его в учебное заведение. Что касается компенсации за питание, то далеко не все школы предоставляют его. Исключение делается для ребенка, который обучается дома.

#Тюмень#Новости#Школьное питание#Многодетные семьи#Малоимущие семьи#Учащиеся
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