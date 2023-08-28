Модульбанк внедряет функцию внутренней аналитики маркетплейсов в «МаркетМетрике»

Результаты анализа показали, что за год на 64% увеличилось количество продавцов, работающих одновременно на двух площадках. Также отмечается рост доли таких предпринимателей во всем бизнес-сообществе с 13 до 18%. В исследовании уточняется, что работа сразу на нескольких маркетплейсах расширяет целевую аудиторию продавцов. Кроме этого, площадки предлагают разную ценовую политику в зависимости от категории товаров, что в перспективе позволяет предпринимателям наращивать продажи, пишут properm.ru.