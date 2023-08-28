Модульбанк внедряет функцию внутренней аналитики маркетплейсов в «МаркетМетрике»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Результаты анализа показали, что за год на 64% увеличилось количество продавцов, работающих одновременно на двух площадках. Также отмечается рост доли таких предпринимателей во всем бизнес-сообществе с 13 до 18%. В исследовании уточняется, что работа сразу на нескольких маркетплейсах расширяет целевую аудиторию продавцов. Кроме этого, площадки предлагают разную ценовую политику в зависимости от категории товаров, что в перспективе позволяет предпринимателям наращивать продажи, пишут properm.ru.
Стоит отметить, что такие инструменты, как сервис «МаркетМетрика», позволяют выбирать и оценивать нишу более чем по десяти параметрам, в частности вести поиск по каталогу, ключевым словам, наименованию бренда. Большинство таких сервисов оснащено функциями анализа «ключевиков», а также SEO-оптимизации карточек, изучения продаж конкурентов, прогнозов по закупкам и оборотам, построению товарных матриц. Кроме этого, для пользователей предусмотрена возможность выгрузки нужных данных. Весь этот инструментарий синхронизируется с ведущими российскими маркетплейсами.
На базе «МаркетМетрики» Модульбанк запустил на основных торговых площадках сервис внутренней аналитики продаж. В личном кабинете пользователя теперь отображаются все данные о заказах, продажах и остатках товаров.
Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта подчеркнула, что пользоваться новым сервисом можно бесплатно, поскольку он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров.