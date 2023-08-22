Итоги дня Тюмени: экс-депутат отправился на СВО, в Тюмень идут дожди, рынок такси

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
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Updated Сегодня, 18:26
Бывший депутат Тюменской областной Думы Юрий Юхневич отправился в зону СВО. Он заключил контракт с Министерством обороны на срок 1 год.
Юрий Юхневич с 2015 по 2016 годы являлся депутатом Тобольской городской Думы. С 2016 по 2021 годы представлял интересы КПРФ в Тюменской областной Думе. Однако лишился кресла из-за дела о размещении экстремистской информации.
Студентов медицинского вуза обязали предоставить личные данные в мобилизационный центр. Это касается и молодых людей и девушек. Это нужно сделать до 5 сентября.
Молодые люди, а также девушки должны отсканировать паспорт, указать фактический адрес и сообщить о прописке, указать свои контактные данные, чтобы специалисты всегда могли быть на связи.
В вузе отметили, что за непредоставление информации до указанного срока, студентам выпишут штраф за непредоставление нужных сведений в военкомат. Сумма штрафа от тысячи рублей до пяти тысяч рублей.
По прогнозам синоптиков филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ожидаются грозы, усиление ветра до 14 м/с, туман. В ночь с 22 на 23 августа температура воздуха на юге Тюменской области опустится до +4…+9, днём она составит +15…+25, ветер будет дуть со скоростью 10-14 м/с. За сутки в городе выпадет 2-3 мм осадков.
Тюменские таксисты, сотрудничавшие с агрегатором «Яндекс. Go», уходят на нелегальный рынок пассажироперевозок. По словам владельца одного из местных таксопарков, это связано с вступлением в силу с 1 сентября ограничений, прописанных в ФЗ «Об организации перевозок пассажиров легковым такси».
«В „бомбилы“ уходят, в основном, таксисты, которые имеют судимость по тяжелым статьям. Некоторые уходят из-за низких тарифов на перевозки», — пояснил изданию Ура.Ру владелец таксопарка.
По его словам, данная ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок города Тюмени. Ведь многие «бомбилы» работают в Тюмени уже годами, а конкуренты им не нужны. Вследствие этого вероятны конфликты. По словам одного из таксистов, после вступления в силу новшеств, от агрегаторов уйдут те, кто ранее просто имел подработку в такси.