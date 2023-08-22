Итоги дня Тюмени: экс-депутат отправился на СВО, в Тюмень идут дожди, рынок такси

По его словам, данная ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок города Тюмени. Ведь многие «бомбилы» работают в Тюмени уже годами, а конкуренты им не нужны. Вследствие этого вероятны конфликты. По словам одного из таксистов, после вступления в силу новшеств, от агрегаторов уйдут те, кто ранее просто имел подработку в такси.