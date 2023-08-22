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Тюменские таксисты массово уходят в «бомбилы»

Тюменские таксисты массово уходят в «бомбилы»

22 августа 2023, 05:08
Фото: 1MI
Тюменские таксисты, сотрудничавшие с агрегатором «Яндекс. Go», уходят на нелегальный рынок пассажироперевозок. По словам владельца одного из местных таксопарков, это связано с вступлением в силу с 1 сентября ограничений, прописанных в ФЗ «Об организации перевозок пассажиров легковым такси».
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Тюмень
«В „бомбилы“ уходят, в основном, таксисты, которые имеют судимость по тяжелым статьям. Некоторые уходят из-за низких тарифов на перевозки», — пояснил Ура.Ру владелец таксопарка.

По его словам, данная ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени. Ведь многие «бомбилы» работают в Тюмени уже годами, а конкуренты им не нужны. Вследствие этого вероятны конфликты.

По словам одного из таксистов, после вступления в силу новшеств, от агрегаторов уйдут те, кто ранее просто имел подработку в такси.

«С 1 сентября все автомобили, на которых выполняются заказы такси, должны быть зарегистрированы в реестре легковых такси. Данная отметка в разы снизит в случае продажи стоимость автомобиля. А выполнять поездки через сервис можно будет только на машинах, внесенных в реестр автомобилей такси», — пояснил один из представителей таксофирм «Нашему городу».

И добавил, что уже сейчас «бомбил» стало намного больше — пока основными их точками являются ж/д вокзал и аэропорт «Рощино». Но, вполне вероятно, что в будущем водители будут стоять как 20 лет назад по всему городу.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты готовятся к серии «ленивых забастовок» в связи с вступлением в силу нового закона. В часы пик водители намеренно не выйдут на линии, что приведет к росту цен на поездки для пассажиров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Такси#Тюмень#Тюменская область
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