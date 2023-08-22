Тюменские таксисты массово уходят в «бомбилы»

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«В „бомбилы“ уходят, в основном, таксисты, которые имеют судимость по тяжелым статьям. Некоторые уходят из-за низких тарифов на перевозки», — пояснил Ура.Ру владелец таксопарка.
По его словам, данная ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени. Ведь многие «бомбилы» работают в Тюмени уже годами, а конкуренты им не нужны. Вследствие этого вероятны конфликты.
По словам одного из таксистов, после вступления в силу новшеств, от агрегаторов уйдут те, кто ранее просто имел подработку в такси.
«С 1 сентября все автомобили, на которых выполняются заказы такси, должны быть зарегистрированы в реестре легковых такси. Данная отметка в разы снизит в случае продажи стоимость автомобиля. А выполнять поездки через сервис можно будет только на машинах, внесенных в реестр автомобилей такси», — пояснил один из представителей таксофирм «Нашему городу».
И добавил, что уже сейчас «бомбил» стало намного больше — пока основными их точками являются ж/д вокзал и аэропорт «Рощино». Но, вполне вероятно, что в будущем водители будут стоять как 20 лет назад по всему городу.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты готовятся к серии «ленивых забастовок» в связи с вступлением в силу нового закона. В часы пик водители намеренно не выйдут на линии, что приведет к росту цен на поездки для пассажиров.