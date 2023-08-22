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Тюменские студенты обязаны предоставить личные данные в мобилизационный центр в начале осени

Тюменских студентов обяжут предоставлять данные в мобилизационный центр

22 августа 2023, 03:00
Фото: 1MI
Тюменские студенты обязаны предоставить личные данные в мобилизационный центр в начале осени
Студентов тюменского медвуза обязали предоставить личные данные в мобилизационный центр. Это касается и молодых людей и девушек. За отказ учащимся грозит штраф.

Студентов тюменского медвуза обяжут предоставить о себе информацию в университетский отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации. Работники госучреждения в официальных соцсетях сообщили, что это необходимо сделать до 5 сентября.

Молодые люди, а также девушки должны отсканировать паспорт, указать фактический адрес и сообщить о прописке, указать свои контактные данные, чтобы специалисты всегда могли быть на связи.

В вузе отметили, что за непредоставление информации до указанного срока, студентам выпишут штраф за непредоставление нужных сведений в военкомат. Сумма штрафа от тысячи рублей до пяти тысяч рублей.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что студентам не хватает общежитий. Эксперт сообщил изданию, что заселяют только первокурсников, остальных учащихся выселяют из комнат. По информации тг-канала Научно-образовательная политика, в ТюмГУ нехватка мест составляет 1 к 3.

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#Анастасия Ильина#Студенты#Учеба#СВО#Штраф
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