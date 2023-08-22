Тюменских студентов обяжут предоставлять данные в мобилизационный центр

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Студентов тюменского медвуза обяжут предоставить о себе информацию в университетский отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации. Работники госучреждения в официальных соцсетях сообщили, что это необходимо сделать до 5 сентября.
Молодые люди, а также девушки должны отсканировать паспорт, указать фактический адрес и сообщить о прописке, указать свои контактные данные, чтобы специалисты всегда могли быть на связи.
В вузе отметили, что за непредоставление информации до указанного срока, студентам выпишут штраф за непредоставление нужных сведений в военкомат. Сумма штрафа от тысячи рублей до пяти тысяч рублей.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что студентам не хватает общежитий. Эксперт сообщил изданию, что заселяют только первокурсников, остальных учащихся выселяют из комнат. По информации тг-канала Научно-образовательная политика, в ТюмГУ нехватка мест составляет 1 к 3.