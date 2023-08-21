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В город идут дожди

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 21 августа

21 августа 2023, 01:48
Фото: 1MI
В город идут дожди

В Тюменской области пройдут дожди

Похоже, что в Тюменской области наступает похолодание. От дождей до ливней — в регионе затопило многих. Температура воздуха тоже понижается. Однако в городе все еще дуют теплые ветры.
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Тюмень

В Тюмени 21 августа будет холодно. По данным сервиса «Яндекс. Погода», на город надвигается заметное похолодание. Температура воздуха составит +16 градусов. Ночью показатель опустится до +11 градусов. Синоптики обещают дожди в первой половине дня. Тюменцам стоит ждать пасмурную погоду без прояснений целый день. Поэтому стоит запастить теплыми свитерами, зонтами и горячим чаем.

В первой половине дня влажность воздуха составит 69%, вечером этот показатель поднимется до 90%. Ветер придет с юго-востока со скоростью 1,9 — 2,5 м/с. Ночью его сменит западный со скоростью 1,3 м/с.

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На севере региона — в Тобольске синоптики обещают ливни во второй половине дня. В первой половине дня будет пасмурно. Температура воздуха составит +19 градусов. Влажность воздуха в это время будет 58%. В первой половине дня будет дуть южный ветер.

После полудня в город придут ливни. Температура опустится до +16 градусов. Влажность воздуха станет 82%. Вечером в город придет юго-восточный ветер со скоростью 2,1 м/с.

В Заводоуковске весь день будут идти дожди. Небольшие дожди начнутся утром и ко второй половине дня усилятся. Вечером жителям Заводоуковска стоит ждать ливней. Температура воздуха составит +16 градусов. Ветер придет с юго-востока со скоростью 2,8 м/с. Влажность воздуха составит 89%.

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Аналогичная картина наблюдается в Ялуторовске. Здесь в течение дня будут идти небольшие дожди. Влажность воздуха составит 72%. Юго-восточный ветер придет в город со скоростью 3,2 м/с. Температура воздуха составит +16 градусов, ночью показатель опустится до +11.

В Ишиме дожди придут во второй половине дня. Температура воздуха составит +22 градуса. Ночью показатель опустится до +16 градусов. Влажность воздуха — 39%. В течение дня будет пасмурно. Ветер придет с юго-востока со скоростью 2,5 м/с.

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