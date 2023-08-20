В Тюмень зашли новые премиальные бренды китайских авто

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Офис продаж внедорожников Tank начал работу на месте автосалона японских премиальных автомобилей Infiniti. Оба бренда в Тюмени представляет компании «ЦС-Моторс. Стоимость китайских внедорожников начинается от 4 миллионов рублей. Tank 300, в частности, стоит от 4 миллионов, Tank 500 — от 6,3 миллионов.
Следует заметить, что на старте продаж данные модели можно было купить на 1 миллион дешевле. Стоимость возросла из-за ввода в России с 1 августа утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.
Jetour появилась на тюменском авторынке с середины этого лета. Марка представлена двумя дилерами в Тюмени: «Базис-Моторс» и «Техноком-Инвест». По сравнению с Tank, это более бюджетная модель — цена на авто начинается от 2,3 миллионов рублей.
Осенью в Тюмени стартуют продажи еще одного премиального бренда китайских авто — Jaecoo(«Джейку»), дилером марки станет компания «Автоград», старт продаж в России намечен на сентябрь, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из роста курса валют до конца этого года стоимость автозапчастей, ввезенных из-за границы, может увеличиться на 20-30%. Это произойдет в том случае, если курс евро закрепится на отметке более 100 рублей.