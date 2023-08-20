В Тюмень зашли новые премиальные бренды китайских авто

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из роста курса валют до конца этого года стоимость автозапчастей, ввезенных из-за границы, может увеличиться на 20-30%. Это произойдет в том случае, если курс евро закрепится на отметке более 100 рублей.