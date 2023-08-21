Итоги дня Тюмени: задержали депутата, проблемы со здоровьем у главы УМВД, общежития

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В Тобольске задержали депутата Рината Урамаева
Народного избранника задержали на рабочем месте, он представля Заболотье (Лайтамакское сельское поселение). На телефонные звонки депутат не отвечает.
По некоторым данным, силовики вели его розыск в течение трех суток. Информации о причинах задержания народного избранника пока нет. Возможно, его подозревают в мошеннических действиях.
Стоит отметить, что тобольские татары считают, что именно благодаря Урамаеву в деревни Лайтамакского поселения летает 95 рейсов в этом сезоне, а не 44, как в Ачиры.
Глава УМВД по Тюменской области может уйти в отставку из-за болезни. Недавно Леонид Коломиец должен был выйти на работу после отпуска, но продлил его. Его обязанности выполняет Вячеслав Шуляк.
«По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния», — сообщил Ура.ру собственный источник.
За последние 20 лет в УМВД по Тюменской области сменилось 4 руководителя. 4 ноября 2019 года ушел в отставку по достижении пенсионного возраста Юрий Алтынов, занимавший пост главы УМВД по Тюменской области с 2014 по 2019 год.
По данным ГИБДД, внедорожником Mercedes управлял 45-летний тюменец. Массовое ДТП произошло на улице Советской, 124. Автомобиль снёс дорожные ограждения на пересечении улиц Республики и Профсоюзной, после чего устроил массовое ДТП с шестью автомобилями на улице Советской. В результате аварии водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован в больницу. 45-летний виновник ДТП был пьян. Показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.
Глава Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король сообщил «Нашему городу», что Тюменский госуниверситет уже в течение нескольких лет заключают договоры со студентами на проживание только на несколько месяцев. Большинство из них — первокурсники. Нехватка мест составляет 1 к 3. В вузе «Нашему городу» пояснили, что с каждым годом университет становится все более привлекательным для иногородних абитуриентов, вследствие чего растет общий контингент студентов. На данный момент на весь срок обучения заселяют льготные категории студентов