Итоги дня Тюмени: задержали депутата, проблемы со здоровьем у главы УМВД, общежития

Глава Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король сообщил «Нашему городу», что Тюменский госуниверситет уже в течение нескольких лет заключают договоры со студентами на проживание только на несколько месяцев. Большинство из них — первокурсники. Нехватка мест составляет 1 к 3. В вузе «Нашему городу» пояснили, что с каждым годом университет становится все более привлекательным для иногородних абитуриентов, вследствие чего растет общий контингент студентов. На данный момент на весь срок обучения заселяют льготные категории студентов