Студентов ТюмГУ выгоняют на улицу из-за дефицита мест в общежитиях

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы одобрили закон о концессионном соглашении по строительству межуниверситетского кампуса в областной столице. Он будет возведен в районе улицы Мельникайте, возле лесопарка имени Гагарина. Общая площадь земельного участка, на котором будет возведен объект, составит 182 гектара. Здесь смогут проживать более 5 тысяч человек — студентов и педагогов. На строительство объекта будет потрачено 32 миллиарда рублей.