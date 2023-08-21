Студентов ТюмГУ выгоняют на улицу из-за дефицита мест в общежитиях

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Как сообщил «Нашему Городу» руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король, Тюменский госуниверситет уже в течение нескольких лет заключают договоры со студентами на проживание в общежитиях не на весь период, а только на несколько месяцев.
«Заселяют в общежития только первокурсников. Студентов других курсов просят выйти с вещами на выход», — пояснил Андрей Король.
По информации тг-канала Научно-образовательная политика, в ТюмГУ нехватка мест составляет 1 к 3. В вузе «Нашему Городу» пояснили, что с каждым годом университет становится все более привлекательным для иногородних абитуриентов, вследствие чего растет общий контингент студентов. Количество же мест в общежитиях ТюмГУ остается прежним с 2018 года — 208 комнат.
«В связи с дефицитом было принято решение в первую очередь и на весь срок обучения заселять льготные категории студентов — инвалидов, сирот, участников СВО, детей участников СВО. Все остальные студенты ежегодно проходят ротацию в зависимости от их результатов учебы, общественно значимой деятельности, опыта проживания в общежитии», — пояснили в вузе.
И добавили, что информирование о том, что 2-4 курсы и магистранты заселяются на конкурсной основе проходит в период поступления. Таким образом, все абитуриенты знают об этом с момента выбора вуза.
«Дефицит мест настолько острый, что говорить об изменении условий предоставления общежития в настоящее время не представляется возможным», — подчеркнули в ТюмГУ.
В госуниверситете отметили, что сегодня вуз берет в аренду места для студентов в общежитиях других вузов. В будущем острый дефицит мест общежитиях существенно смягчит студенческий кампус мирового уровня. Он будет построен до 2028 года.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы одобрили закон о концессионном соглашении по строительству межуниверситетского кампуса в областной столице. Он будет возведен в районе улицы Мельникайте, возле лесопарка имени Гагарина. Общая площадь земельного участка, на котором будет возведен объект, составит 182 гектара. Здесь смогут проживать более 5 тысяч человек — студентов и педагогов. На строительство объекта будет потрачено 32 миллиарда рублей.