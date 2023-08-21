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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост

Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост

21 августа 2023, 06:16
Фото: 1MI
Глава УМВД по Тюменской области может уйти в отставку из-за болезни. По неофициальной информации, Леонид Коломиец должен был выйти сегодня на работу после отпуска, но продлил его.
Сюжет
Тюмень
«По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния. После этого за год он перенес минимум две операции: весной прошлого и летом этого года — о которых известно в МВД. На фоне проблем со здоровьем Коломиец планирует подать в отставку», — сообщил Ура.Ру собственный источник.

В настоящее время обязанности Коломийца выполняет его заместитель Вячеслав Шуляк.

Заметим, что за последние 20 лет в УМВД по Тюменской области сменилось 4 руководителя, и почти все попали в неприятности — судебные дела, коррупция, трагедии и травмы.

Фото: 1MI

4 ноября 2019 года ушел в отставку по достижении пенсионного возраста Юрий Алтынов, занимавший пост главы УМВД по Тюменской области с 2014 по 2019 год. Спустя две недели, 21 ноября, к нему домой и в офис пришли с обыском. В этот же день его задержали. Следователи выяснили, что с 2017 по 2018 годы Алтынов брал взятки через своего посредника Валерия Калалба, начальника паспортно-визового центра регионального УМВД.

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Павел Недоростов был главой УМВД по Тюменской области с 2007 по 2011 годы. 19 июня 2011 года Недоросток отправился на рыбалку, где произошло ЧП — он задел удочкой высоковольтные провода. Одежда на нем загорелась вспыхнула, его доставили в больницу с 62% ожогов, электрической и термоингаляционной травмами. От полученных травм, несмотря на усилия медиков, он скончался 6 июля.

До Недоростова пост начальник УМВД по Тюменской области занимал Сергей Безруков. Он заступил на эту должность в 2002 году, а покинул её в 2007 году. Уйти в отставку ему пришлось из-за недовольства начальства.

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Леонид Коломиец возглавил областное УМВД в конце декабря 2019 года по указу президента РФ. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, занимал руководящие должности в полиции Астраханской и Омской областей. До перехода в тюменское УМВД, Коломиец почти три года проработал в Омской области на аналогичной должности.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что кадровые перестановки произошли в прокуратуре Тюменской области. Свои пост покинул начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Руслан Новопашин. В настоящее время идет отбор кандидатов на освободившуюся должность.

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