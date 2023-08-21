Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост

4 ноября 2019 года ушел в отставку по достижении пенсионного возраста Юрий Алтынов, занимавший пост главы УМВД по Тюменской области с 2014 по 2019 год. Спустя две недели, 21 ноября, к нему домой и в офис пришли с обыском. В этот же день его задержали. Следователи выяснили, что с 2017 по 2018 годы Алтынов брал взятки через своего посредника Валерия Калалба, начальника паспортно-визового центра регионального УМВД.