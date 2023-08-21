В Тобольске задержали районного депутата, защитника Заболотья

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По неподтвержденной информации, силовики вели его розыск в течение трех суток. Информации о причинах задержания народного избранника пока нет. Возможно, его подозревают в мошеннических действиях.
В УМВД по Тюменской области отказались комментировать информацию о задержании депутата Заболотья. «Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2022 года в Тюмени арестовали главу управы Калиниского Административного округа Александр Сухомяткина. Его обвинили во взятке в размере 2 миллионов рублей. За коррупцию он также был исключен из партии «Единая Россия». На должность руководителя управы КАО в июне этого года был назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности руководителя.