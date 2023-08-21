В Тобольске задержали районного депутата, защитника Заболотья

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2022 года в Тюмени арестовали главу управы Калиниского Административного округа Александр Сухомяткина. Его обвинили во взятке в размере 2 миллионов рублей. За коррупцию он также был исключен из партии «Единая Россия». На должность руководителя управы КАО в июне этого года был назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности руководителя.