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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Тобольске задержали районного депутата, защитника Заболотья

В Тобольске задержали районного депутата, защитника Заболотья

21 августа 2023, 12:45
Фото: 2 ГИС
В Тобольске на рабочем месте задержали депутата районной думы Рината Урамаева, представляющего Заболотье (Лайтамакское сельское поселение). На телефонные звонки он не отвечает.
Сюжет
Тюмень

По неподтвержденной информации, силовики вели его розыск в течение трех суток. Информации о причинах задержания народного избранника пока нет. Возможно, его подозревают в мошеннических действиях.

Стоит отметить, что тобольские татары считают, что именно благодаря Урамаеву в деревни Лайтамакского поселения летает 95 рейсов в этом сезоне, а не 44, как в Ачиры.

В УМВД по Тюменской области отказались комментировать информацию о задержании депутата Заболотья. «Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2022 года в Тюмени арестовали главу управы Калиниского Административного округа Александр Сухомяткина. Его обвинили во взятке в размере 2 миллионов рублей. За коррупцию он также был исключен из партии «Единая Россия». На должность руководителя управы КАО в июне этого года был назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности руководителя.

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