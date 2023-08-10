Тюменцы уже восьмой год просят губернатора увеличить число авиарейсов в Заболотье

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Депутат Ачирского сельского поселения Тобольского района уже много лет пытается достучаться до местных властей. Жителям Заболотья не хватает рейсов на вертолетах МИ-8.
«Территория Ачирского селького поселения является труднодоступной и отдалённой. С января по март функционирует зимник, а с мая по ноябрь авиакомпания ЮТэйр-Вертолетные услуги проводит авиапассажирские рейсы на вертолетах МИ-8», — пишет председатель Думы Маметов Х.С.
Тюменцы неоднократно обращались к властям с 2016 года. Они просят увеличить количество авиарейсов по маршруту Тобольск-Ишменева-Иземеть-Ачиры-Тобольск. В настоящее время количество рейсов составляет 44, их число просят увеличить до 80.
В преддверии выборов (они пройдут 10 сентября 2023 года) тюменцы решили ещё раз напомнить о своей проблеме. В 2018 году Заболотье Тобольского муниципального района заняло первое место по явке.
В 2021 году жители Ачирского сельского поселения голосовали за представителей КПРФ, веря, что они смогут помочь в этом вопросе. Тогда у вертолета, который должен был доставить членов участковых избирательных комиссий, не получилось взлететь из-за плохой погоды и сюда был направлен специальный борт.
По мнению Маметова число рейсов следует увеличить почти в 2 раза.
В конце мая тюменцы уже жаловались на проблемы с покупкой авиабилетов в Ачиры, Иземеть, Ишменево (Заболотье). Тут возникают большие очереди.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле были установлены размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 53 направлениям в труднодоступные рабоны Тюменской области. Согласно постановлению правительства региона, стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. 67 рублей стоит авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район), 813 рублей — перелет по направлению Тобольск — Нижняя Тавда. Более того, в прошлом году пассажиропоток на этих направлениях вырос на треть. Было реализовано почти 12 тысяч билетов.
Стоит отметить, что в 2020 году Тюменскую область с рабочей поездкой посещали представители Уральской транспортной прокуратуры. Местные депутаты просили их посодействовать в организации авиасообщения с отдаленными деревнями Тобольского района. График авиаперевозок регулируют ежегодно. Однако по словам местных жителей, частоту рейсов наоборот сократили. Сейчас маршрутная сеть охватывает 13 населенных пунктов, но среди них до сих пор нет деревень Вармахли и Топкинская.