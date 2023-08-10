Тюменцы уже восьмой год просят губернатора увеличить число авиарейсов в Заболотье

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле были установлены размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 53 направлениям в труднодоступные рабоны Тюменской области. Согласно постановлению правительства региона, стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. 67 рублей стоит авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район), 813 рублей — перелет по направлению Тобольск — Нижняя Тавда. Более того, в прошлом году пассажиропоток на этих направлениях вырос на треть. Было реализовано почти 12 тысяч билетов.