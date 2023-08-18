Тюменцы отказываются заказывать товары на Wildberries

Интересно, что Wildberries по итогам 2022 года стал единственным маркет-плейсом, который не нарастил сумму убытка. По данным Hooglink e-commerce, за 2022 год чистый убыток Ozon составил 58,2 миллиардов рублей. Из них около 10,2 миллиардов из-за пожара на складе в августе 2022 года. За 2021 год — 56,8 миллиардов рублей, за 2020 год — 22,3 миллиарда. То есть за три последних года убытки только увеличились.