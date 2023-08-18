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Published Сегодня, 04:13

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Тюменцы отказываются заказывать товары на Wildberries

Тюменцы отказываются заказывать товары на Wildberries

18 августа 2023, 04:13
Причиной тому стали плата за отказ в районе 100 рублей за 1 товар и проблемы с возвратом денег. Горожане отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией вынуждены переходить на Ozon, Яндекс Маркет и Сбермегамаркет.
Сюжет
Тюмень

На этих маркетплейсах намного прозрачнее система возврата товара. По крайней мере, за отказ не следует платить денежные средства.

«Я хотела возврат оформить на тушь, которую заказывала Wildberries, потому что она сухая пришла. Но тушь стоила 200 рублей, а возврат 140. Я поэтому не стала возвращать, а просто перестала пользоваться данной платформой. Это не первый случай оплошности с их стороны. Как-то не ту футболку прислали, второй раз была проблема, что не могли на пункт выдачи в моем районе прислать одежду, пришлось ехать на другой конец города», — рассказала «Нашему Городу» Анастасия И.

Интересно, что Wildberries по итогам 2022 года стал единственным маркет-плейсом, который не нарастил сумму убытка. По данным Hooglink e-commerce, за 2022 год чистый убыток Ozon составил 58,2 миллиардов рублей. Из них около 10,2 миллиардов из-за пожара на складе в августе 2022 года. За 2021 год — 56,8 миллиардов рублей, за 2020 год — 22,3 миллиарда. То есть за три последних года убытки только увеличились.

Сбермегамаркет по итогам 2022 года продемонстрирован убыток в размере 19 миллиардов рублей, тогда как в 2021 года он составлял 9 миллиардов. Wildberries по итогам 2022 года получил чистую прибыль в размере 10 миллиардов рублей. В 2021 году она составляла 14 миллиардов.

Эксперты отмечают, что преимущественная часть маркетплейсов увеличивает свои расходы, несмотря на убытки, для того, чтобы привлечь новых пользователей и инвестиций в инфраструктуру. Цель подобных трат маркетплейсов — захват доли рынка, развитие и рост. И только после этого маркетплейс начинает потихоньку распределять свои расходы между пользователями.

Портят товар, оформляют возвраты, крадут фото. Исповедь продавца Wildberries в Тюмени
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Wildberries, по всей видимости, считает, что занимает сегодня лидирующие позиции на рынке. Поэтому маркетплейс и стремится как можно больше заработать и распределяет убытки между покупателями и сотрудниками пунктов выдачи заказов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в преддверии 1 сентября заполонили ПВЗ Wildberries. По словам сотрудников, в последнюю неделю из покупателей выстраиваются гигантские очереди.

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