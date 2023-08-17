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Modified Сегодня, 13:26

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Виноваты опрессовки? В Тюмени прорвало тепломагистраль на Московском тракте

Виноваты опрессовки? В Тюмени прорвало тепломагистраль на Московском тракте

17 августа 2023, 13:24
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени в четверг днем на Московском тракте, в районе рынка «Блошинка», прорвало трубу. Фонтан горячей воды поднялся вверх на несколько метров.
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Тюмень
Видео: nashgorod.ru
«Столица термальных источников. Никогда такого не было, и вот опять», — пошутили тюменцы.

Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УСТЭК, повреждение участка тепломагистрали по улице Московский тракт, 137, произошло в ходе проведения седьмого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Испытание проводилось согласно программе под контролем наблюдающих из числа обученного персонала АО «УСТЭК».

«Сообщение о повреждении трубопровода в диспетчерскую службу „УСТЭК“ поступило в 11:22, в 11:30 прибывшим на место персоналом АО „УСТЭК“ приняты все меры по обеспечению безопасности и причинению вреда третьим лицам, и начаты работы по локализации данного повреждения. В 11:45 поврежденный участок тепломагистрали отключен. Во время ЧП никто не пострадал», — отметили в УСТЭК.

И добавили, что основная задача при проведении гидравлических испытаний — выявление негерметичных стыков или поврежденных участков трубопровода с их последующей заменой, состояние трубопроводов тепловых сетей, запорной арматуры.

Также в комплекс работ в период проведения «гидравлических испытаний» входит проверка тепловой изоляции трубопроводов, работоспособность приборов учета и автоматических регуляторов при их наличии, работоспособность защиты систем теплопотребления, промывка систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок в жилых домах.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце июля в гипермаркете «Лента» прорвало сливные трубы. Водой оказался залит весь товар. В связи с ЧП магазин временно был закрыт.

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