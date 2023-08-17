Виноваты опрессовки? В Тюмени прорвало тепломагистраль на Московском тракте

Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УСТЭК, повреждение участка тепломагистрали по улице Московский тракт, 137, произошло в ходе проведения седьмого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Испытание проводилось согласно программе под контролем наблюдающих из числа обученного персонала АО «УСТЭК».