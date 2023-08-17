Виноваты опрессовки? В Тюмени прорвало тепломагистраль на Московском тракте

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
«Столица термальных источников. Никогда такого не было, и вот опять», — пошутили тюменцы.
Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УСТЭК, повреждение участка тепломагистрали по улице Московский тракт, 137, произошло в ходе проведения седьмого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Испытание проводилось согласно программе под контролем наблюдающих из числа обученного персонала АО «УСТЭК».
«Сообщение о повреждении трубопровода в диспетчерскую службу „УСТЭК“ поступило в 11:22, в 11:30 прибывшим на место персоналом АО „УСТЭК“ приняты все меры по обеспечению безопасности и причинению вреда третьим лицам, и начаты работы по локализации данного повреждения. В 11:45 поврежденный участок тепломагистрали отключен. Во время ЧП никто не пострадал», — отметили в УСТЭК.
И добавили, что основная задача при проведении гидравлических испытаний — выявление негерметичных стыков или поврежденных участков трубопровода с их последующей заменой, состояние трубопроводов тепловых сетей, запорной арматуры.
Также в комплекс работ в период проведения «гидравлических испытаний» входит проверка тепловой изоляции трубопроводов, работоспособность приборов учета и автоматических регуляторов при их наличии, работоспособность защиты систем теплопотребления, промывка систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок в жилых домах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце июля в гипермаркете «Лента» прорвало сливные трубы. Водой оказался залит весь товар. В связи с ЧП магазин временно был закрыт.