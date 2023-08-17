Клубы черного дыма по всему городу: в центре Тюмени произошел крупный пожар

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
«Что-то горит в районе автовокзала», — сообщали читатели «Нашего Города».
Горожане отмечали, что черные клубы дыма видны в центре города. В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что возгорание произошло на стройке в районе дома по улице Харьковкой, 76. Там загорелись строительные материалы.
На месте ЧП работали 5 единиц техники и более 20 человек личного состава МЧС. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.
«В настоящее время пожар локализован. Угрозы распространения нет», — пояснили «Нашему Городу» в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени в цветочном магазине по улице Федюнинского произошел пожар. Там вспыхнул холодильник. К счастью, обошлось без пострадавших.