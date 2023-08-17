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В Тюмени продают бизнес-центр на Мельникайте за 216 миллионов рублей

В Тюмени продают бизнес-центр на Мельникайте за 216 миллионов рублей

17 августа 2023, 05:32
Фото: Авито
В Тюмени на продажу здание бизнес-центра, расположенного на пересечении улиц Мельникайте и Рижской. Площадь шестиэтажного здания составляет более 2 тысяч квадратных метров.
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Тюмень

В объявлении, опубликованном на площадке Авито, указано, что и здание, и земельный участок находятся в собственности. Имеются все коммуникации, несколько входных групп.

«Здание сдано в аренду и приносит стабильный ежемесячный доход», — сообщает собственник.

Согласно сервису 2 ГИС, по адресу Мельникайте, 101 а, расположен офисный центр «Подиум». Здании работают более 20 компаний, в числе которых ногтевой гипермаркет, столовая, бюро путешествий, веб-студия, агентство недвижимости, турфирма, ​IT-компания и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 1 миллиард рублей выставили административно-деловой центр на 30 лет Победы, ранее принадлежавший обанкротившемуся Сибирскому научно-аналитическому центру. Площадь здания составляет более 21 тысячи «квадратов».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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