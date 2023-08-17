В Тюмени продают бизнес-центр на Мельникайте за 216 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В объявлении, опубликованном на площадке Авито, указано, что и здание, и земельный участок находятся в собственности. Имеются все коммуникации, несколько входных групп.
«Здание сдано в аренду и приносит стабильный ежемесячный доход», — сообщает собственник.
Согласно сервису 2 ГИС, по адресу Мельникайте, 101 а, расположен офисный центр «Подиум». Здании работают более 20 компаний, в числе которых ногтевой гипермаркет, столовая, бюро путешествий, веб-студия, агентство недвижимости, турфирма, IT-компания и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 1 миллиард рублей выставили административно-деловой центр на 30 лет Победы, ранее принадлежавший обанкротившемуся Сибирскому научно-аналитическому центру. Площадь здания составляет более 21 тысячи «квадратов».