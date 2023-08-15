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Дым был по всему району: в тюменском Ново-Патрушево загорелся цветочный магазин

Дым был по всему району: в тюменском Ново-Патрушево загорелся цветочный магазин

15 августа 2023, 10:58
Фото: 1MI
Здесь загорелся холодильник.

В областной столице 15 августа загорелся цветочный магазин, расположенный на улице Федюнинского, 56.

Он находится в Ново-Патрушево, на место инцидента вызвали спасателей МЧС.

«Дым от пожара на первом этаже разносится по всему району», — отметила тюменка Елена А.
«Сообщение поступило в 14:52, пожар произошел в помещении цветочного магазина. На место инцидента прибыли 4 единицы спецтехники», — сообщили «Нашему городу» в МЧС.

По предварительным данным загорелся холодильник, пожар удалось быстро потушить. Пострадавших нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа пожар произошел в офисном здании на улице Энергетиков, 57. Пострадал мужчина, но он отказался ехать в больницу.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Видео
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