Дым был по всему району: в тюменском Ново-Патрушево загорелся цветочный магазин

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В областной столице 15 августа загорелся цветочный магазин, расположенный на улице Федюнинского, 56.
Он находится в Ново-Патрушево, на место инцидента вызвали спасателей МЧС.
«Дым от пожара на первом этаже разносится по всему району», — отметила тюменка Елена А.
«Сообщение поступило в 14:52, пожар произошел в помещении цветочного магазина. На место инцидента прибыли 4 единицы спецтехники», — сообщили «Нашему городу» в МЧС.
По предварительным данным загорелся холодильник, пожар удалось быстро потушить. Пострадавших нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 августа пожар произошел в офисном здании на улице Энергетиков, 57. Пострадал мужчина, но он отказался ехать в больницу.