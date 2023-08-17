Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В администрации поликлиники № 5 информацию об эвакуации подтвердили. И добавили, что в настоящее время поликлиника работает в штатном режиме. В связи с чем была проведена эвакуация — неизвестно.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Заметим, что филиалы поликлиники № 5 в Тюмени эвакуируют уже второй раз за последнюю неделю. 14 августа в областной столице из-за поступившего сообщения о минировании зданий медучреждения, временно была приостановлена работа трех корпусов на Московском, Червишевском трактах и улице Вьюжной.