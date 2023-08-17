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Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5

Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5

17 августа 2023, 06:48
Фото: 2 ГИС
В филиале тюменской городской поликлиники № 5, расположенном на московском тракте, в четверг днем прошла эвакуация. По словам очевидцев, из здания медучреждения были выведены на улицу все пациенты и сотрудники.
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Тюмень

В администрации поликлиники № 5 информацию об эвакуации подтвердили. И добавили, что в настоящее время поликлиника работает в штатном режиме. В связи с чем была проведена эвакуация — неизвестно.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Заметим, что филиалы поликлиники № 5 в Тюмени эвакуируют уже второй раз за последнюю неделю. 14 августа в областной столице из-за поступившего сообщения о минировании зданий медучреждения, временно была приостановлена работа трех корпусов на Московском, Червишевском трактах и улице Вьюжной.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Эвакуация#Тюменская область
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