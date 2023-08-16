Тюменская компания поставляла в детсады запрещенное масло

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:16
Специалисты нашли некачественное сливочное масло, которое тюменский предприниматель поставлял в детсады. В региональном отделении Россельхознадзора пояснили, что в ноябре прошедшего года госинспекторы нашли нарушения в работе предпринимателя ООО «Сибирский вкус» (Тюменский район, р. п. Боровский). Компания занимается производством сливочного масла.
Во время федеральной проверки специалисты обнаружили, что в составе продукта присутствуют растительные масла. Это в свою очередь недопустимо и является нарушением. К тому же оказалось, что продукт поставляли в детсады и больницы области.
— По результатам исследований, проведенных ФГБУ ВНИИЗЖ «ЦНМВЛ» (г. Москва), выявлено наличие растительных масел и жиров, что свидетельствует о фальсификации пищевой продукции. Согласно сведениям ФГИС «Меркурий» данная продукция поставлялась в детские сады и больницы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, — рассказали в Россельхознадзоре.
С этой информацией ведомство обратились в региональное УМВД России. Те в свою очередь обязали сотрудников Россельхознадзора вновь отобрать пробы на проверку. В апреле текущего года было исследовано 28 проб сливочного масла. В 18 из них нашли растительные масла и жиры. А еще специалисты узнали, что адрес производства, указанный на товаре, не существует. Предпринимателя обязали прекратить свою работу. Отчет о проверке отправлен в УМВД России для дальнейшего разбирательства.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в Тюмени выросли цены на сливочное масло. На прошлой неделе мы сообщали, что за неделю килограмм этого товара подорожал более чем на 9 рублей. По данным Росстата, за 11 августа 2023 года масло стоило 900 рублей за килограмм.
Мы также писали о том, что тюменская компания придумала для местных школьников сливочное масло со вкусом апельсина. Такую диковину должны ввести в рацион юных тюменцев. Предложение в свое время поступило от АО Комбината школьного питания «Центральный».