Тюменская компания поставляла в детсады запрещенное масло

С этой информацией ведомство обратились в региональное УМВД России. Те в свою очередь обязали сотрудников Россельхознадзора вновь отобрать пробы на проверку. В апреле текущего года было исследовано 28 проб сливочного масла. В 18 из них нашли растительные масла и жиры. А еще специалисты узнали, что адрес производства, указанный на товаре, не существует. Предпринимателя обязали прекратить свою работу. Отчет о проверке отправлен в УМВД России для дальнейшего разбирательства.