В Тюменской области сосчитали детей, которые пойдут осенью в школы

Кроме того, власти отметили, что параллельно идет набор о зачислении в 10 класс. Если дети хотят перейти в старшие классы не по месту жительства, то эта возможность предоставляется при наличии свободных мест. Родители или опекуны подростка могут обратиться в нужную школу с заявлением.