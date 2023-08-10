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Published Сегодня, 06:29

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В Тюменской области сосчитали детей, которые пойдут осенью в школы

В Тюменской области сосчитали детей, которые пойдут осенью в школы

10 августа 2023, 06:29
Фото: 1MI
К началу августа подано больше 20 тысяч заявлений о поступлении в первый класс.
Сюжет
Дети

К новому учебному году в Тюменской области насчитывается 251 тысяча школьников. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, 26,5 тысяч из этого числа — первоклассники.

На зачисление уже подана практически 21 тысяча заявлений. В ведомстве отметили, что 10 тысяч заявлений тюменские родители отправили через портал Госуслуг.

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Кроме того, власти отметили, что параллельно идет набор о зачислении в 10 класс. Если дети хотят перейти в старшие классы не по месту жительства, то эта возможность предоставляется при наличии свободных мест. Родители или опекуны подростка могут обратиться в нужную школу с заявлением.

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#Дети#Школа#Учеба#Новости тюмени#Тюмень#Анастасия Ильина
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