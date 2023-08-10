В Тюменской области сосчитали детей, которые пойдут осенью в школы

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
К новому учебному году в Тюменской области насчитывается 251 тысяча школьников. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, 26,5 тысяч из этого числа — первоклассники.
На зачисление уже подана практически 21 тысяча заявлений. В ведомстве отметили, что 10 тысяч заявлений тюменские родители отправили через портал Госуслуг.
Кроме того, власти отметили, что параллельно идет набор о зачислении в 10 класс. Если дети хотят перейти в старшие классы не по месту жительства, то эта возможность предоставляется при наличии свободных мест. Родители или опекуны подростка могут обратиться в нужную школу с заявлением.