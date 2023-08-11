Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 августа

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
В областной столице 11 августа будет ветрено и облачно. По данным сервиса «Яндекс.погода», утром в Тюмени ожидается северо-западный ветер со скоростью 5,7 м/с. В полдень его сменит северный ветер со скоростью 6 м/с. Температура воздуха в городе составит +21 градус. По сравнению с прошедшей неделе можно с уверенностью сказать, что в Тюмени началось похолодание. И это не удивительно, поскольку до конца лета осталось чуть больше двух недель.
В этот день синоптики обещают тюменцам спокойное магнитное поле. Влажность воздуха будет 39%.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что синоптики прогнозируют возвращения тепла. На следующей неделе ожидается повышение температуры до +30, а скорость ветра снизится до 2 м/с. Возможно, тюменцам удастся застать последние теплые деньки перед наступлением осени.
В северной части Тюменской области — в Тобольске тоже похолодание. Температура воздуха здесь не поднимется выше 16%. Однако с ветром тоболякам повезло больше — в дневное время северный ветер подует со скоростью 4,7 м/с, в вечернее время — 3,4 м/с. Можно с уверенностью заявить, что на севере области ветер не такой порывистый, как в столице региона.
Жителей Заводоуковска погода тоже не радует. Ветер в этой части региона тоже придет с севера. Он подует со скоростью 5,6 м/с в дневное время и 3,4 м/с в ночное время соответственно. Влажность воздуха в течение дня будет в диапазоне 42% — 51%. В течение дня в городе будет облачно, но с прояснениями. Магнитное поле также спокойное. Температура воздуха утром составит +13 градусов. Однако в течение дня воздух прогреется до +21.
Похожая погодная ситуация наблюдается в Ялуторовске. Здесь в течение дня будет пасмурно и ветрено. Температура воздуха в первой половине дня составит +12. К полудню она прогреется до +21. Ночью же этот показатель опустится до +13. Северный ветер придет в город со скоростью 5,9 м/с. А влажность составит 41-48%. Синоптики уверяют, что в городе +21 ощущается, как +16, поэтому местным жителям лучше запастись теплой одеждой.
Ишимцам сегодня придется труднее всего. По прогнозам синоптиков, солнца горожанам ждать не стоит. Да и температура воздуха в течение дня составит всего +16, что к тому же ощущается, как +11. Влажность воздуха будет 68%. Северный ветер придет в город со скоростью 4,7 м/с. Ночью его сменит северо-западный ветер со скоростью 3,2 м/с.