Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 августа

Жителей Заводоуковска погода тоже не радует. Ветер в этой части региона тоже придет с севера. Он подует со скоростью 5,6 м/с в дневное время и 3,4 м/с в ночное время соответственно. Влажность воздуха в течение дня будет в диапазоне 42% — 51%. В течение дня в городе будет облачно, но с прояснениями. Магнитное поле также спокойное. Температура воздуха утром составит +13 градусов. Однако в течение дня воздух прогреется до +21.