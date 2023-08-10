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Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Тюмени начали призывать офицеров запаса на военные сборы

В Тюмени начали призывать офицеров запаса на военные сборы

10 августа 2023, 12:08
Фото: Информцентр правительства ТО
Пока военкомат затребовал 100 офицеров.

Учебные военные сборы для офицеров, находящихся в запасе, назначены на 14 августа. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.

«На основании Указа Президента России №333 от 10 мая 2023 года о призыве граждан на учебные сборы с 14 августа в количестве 5 дней на территории Тюменской области пройдут учебные сборы с гражданами, находящимися в запасе», — отметил Алексей Куличков.

На сборах тюменцы займутся отработкой методических и командирских навыков по огневой и тактической подготовке офицеров полка. Более того, планируется проведение учебных сборов для сержантов подразделения армейского резерва.

Сборы пройдут в Тюменской области с 14 по 18 августа.

В конце июля сообщалось, что житель Тюмени пришел в военкомат обновить персональные данные и получил повестку на военные сборы. Тюменец отметил, что ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и попросили прийти для уточнения своих данных. О военных сборах никто не сообщал. В повестке было указано, что мероприятие пройдёт в Омской области.

Последний раз военные сборы проходили в марте, 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку в Омской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в администрации поселка Московский (около Тюмени) подтвердили сообщения о проведении военных сборов. Данные по военнообязанным уточняли в июле. Подобные мероприятия проходят ежегодно, указ о сборах подписан 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы тогда не сообщалась.

Тюменцы снова отправятся на военные сборы
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Александр Мязин
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