В Тюмени начали призывать офицеров запаса на военные сборы

В конце июля сообщалось, что житель Тюмени пришел в военкомат обновить персональные данные и получил повестку на военные сборы. Тюменец отметил, что ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и попросили прийти для уточнения своих данных. О военных сборах никто не сообщал. В повестке было указано, что мероприятие пройдёт в Омской области.