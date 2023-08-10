В Тюмени начали призывать офицеров запаса на военные сборы

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Учебные военные сборы для офицеров, находящихся в запасе, назначены на 14 августа. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.
«На основании Указа Президента России №333 от 10 мая 2023 года о призыве граждан на учебные сборы с 14 августа в количестве 5 дней на территории Тюменской области пройдут учебные сборы с гражданами, находящимися в запасе», — отметил Алексей Куличков.
На сборах тюменцы займутся отработкой методических и командирских навыков по огневой и тактической подготовке офицеров полка. Более того, планируется проведение учебных сборов для сержантов подразделения армейского резерва.
Сборы пройдут в Тюменской области с 14 по 18 августа.
В конце июля сообщалось, что житель Тюмени пришел в военкомат обновить персональные данные и получил повестку на военные сборы. Тюменец отметил, что ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и попросили прийти для уточнения своих данных. О военных сборах никто не сообщал. В повестке было указано, что мероприятие пройдёт в Омской области.
Последний раз военные сборы проходили в марте, 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку в Омской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в администрации поселка Московский (около Тюмени) подтвердили сообщения о проведении военных сборов. Данные по военнообязанным уточняли в июле. Подобные мероприятия проходят ежегодно, указ о сборах подписан 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы тогда не сообщалась.