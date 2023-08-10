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В Тюмени резко вырос спрос на студенческие визы в Великобританию, ОАЭ, Канаду

В Тюмени резко вырос спрос на студенческие визы в Великобританию, ОАЭ, Канаду

10 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
Университеты Турции тоже наращивают число абитуриентов.

Жители Тюмени стали больше интересоваться получением образования за рубежом. По данным Ура.ру, студенты стали чаще уезжать в Канаду, Великобританию, Австралию, Турцию и ОАЭ.

Эти страны продолжают выдавать студенческие визы.

«Спрос на обучение за границей вырос незначительно — на 10-15%. Традиционные направления — Канада, Великобритания, Австралия. Студенческие визы в этих странах рассматривают в обычном режиме, выдают без проблем», — отметила руководитель Students International Ирина Зубкова.

В этих странах есть льготные условия для получения виз. Лояльно относятся к студентам, которые получают первое или второе высшее образование. Университеты в ОАЭ тоже наращивают число абитуриентов.

Как сообщил глава филиала Students International, студенты с большим интересом выбирают Турцию. В этой стране невысокие расходы на проживание. В Канаде за обучение каждый год нужно отдавать около 1,1 миллиона рублей. В Великобритании уже от 2,2 миллионов в год, в Австралии — от 1,7 миллионов, а в Турции и ОАЭ — от 1,3 миллиона рублей.

В начале августа «Наш город» сообщал, что тюменским студентам разрешат учиться по индивидуальному расписанию. Умное расписание придумают и для «жаворонков» и для «сов». Отмечается, что эксперимент проведут на студентах-медиках. Здесь отберут небольшую группу студентов, которую в последующем разделят на несколько подгрупп по признаку суточной активности. Кроме того, организаторы в ходе такого эксперимента планируют выделить молодых людей, страдающих депрессией.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Обучение
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