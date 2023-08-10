В Тюмени резко вырос спрос на студенческие визы в Великобританию, ОАЭ, Канаду

Как сообщил глава филиала Students International, студенты с большим интересом выбирают Турцию. В этой стране невысокие расходы на проживание. В Канаде за обучение каждый год нужно отдавать около 1,1 миллиона рублей. В Великобритании уже от 2,2 миллионов в год, в Австралии — от 1,7 миллионов, а в Турции и ОАЭ — от 1,3 миллиона рублей.