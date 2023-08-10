nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Жаркие дни скоро снова вернутся в Тюмень

Жаркие дни скоро снова вернутся в Тюмень

10 августа 2023, 15:00
Фото: 1MI
Через неделю в городе ожидается до + 30 градусов.

В областную столицу жаркие дни вернутся только через неделю. 17 августа в Тюмени вновь потеплеет до + 30 градусов. Скорость северного ветра снизится до 2-3 м/с.

Влажность воздуха в городе повысится до 65%, но осадков не ожидается. День будет облачным. В Ишиме 17 августа ожидается до + 28 градусов, небо в этот день будет ясным.

По данным синоптиков, на протяжении всей недели ветер в Тюменской области будет северным. К концу недели ожидается до + 22 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе 5 августа необычное облако в форме наковальни-гриба заметили жители Тюмени. Нечто подобное видели несколько дней назад в Казани. Облако такого типа упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше.

В Тюмени сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Погода в Тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
Сегодня, 01:00
Тюменская семья год ищет сына, пропавшего на СВО
Сегодня, 08:37
«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени
Сегодня, 01:11
Скандальная тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка
Сегодня, 10:00
«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?
Сегодня, 08:35
В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым
Сегодня, 07:41