Жаркие дни скоро снова вернутся в Тюмень

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В областную столицу жаркие дни вернутся только через неделю. 17 августа в Тюмени вновь потеплеет до + 30 градусов. Скорость северного ветра снизится до 2-3 м/с.
Влажность воздуха в городе повысится до 65%, но осадков не ожидается. День будет облачным. В Ишиме 17 августа ожидается до + 28 градусов, небо в этот день будет ясным.
По данным синоптиков, на протяжении всей недели ветер в Тюменской области будет северным. К концу недели ожидается до + 22 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе 5 августа необычное облако в форме наковальни-гриба заметили жители Тюмени. Нечто подобное видели несколько дней назад в Казани. Облако такого типа упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше.