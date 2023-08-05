В Тюмени сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Необычное облако в форме наковальни-гриба заметили накануне жители Тюмени.
«Недавно было необычное облако в Казани фото, а теперь такое облако в Тюмени. Но чуть поменьше», — сообщил автор фото, опубликованного в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом горожане пояснили, что такой форме облака поспособствовала жаркая погода.
«В том месте, где появилось облако, расположен крупный водоём, от которого вверх идут испарения и расползаются в стороны в плотных слоях атмосферы», — пояснил Рамиль Р.
По словам специалистов Росгидромета, данное облако является разновидностью кучево-дождевых облаков. Как правило, такие облака могут принимать необычную форму, если достигают стратосферы.
«Облако такого типа упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше. Потому становится похожим на ядерный гриб или наковальню — выше расти ему просто некуда, поэтому растекается в разные стороны», — пояснили эксперты.
Заметим, что на этой неделе необычное облако в форме гриба было замечено не только в Казани, но и Липецкой области, Якутии, Екатеринбурге.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром города Тюменской области окутал густой туман. Из-за атмосферного явления в тюменском аэропорту задержаны около 30 прилетающих и порядка 10 вылетающих рейсов.