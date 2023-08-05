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В Тюмени сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?

5 августа 2023, 05:15
Фото: ЧС Тюмень
Ранее такое облако были замечено в Казани, Липецкой области, Якутии и Екатеринбурге.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Необычное облако в форме наковальни-гриба заметили накануне жители Тюмени.

«Недавно было необычное облако в Казани фото, а теперь такое облако в Тюмени. Но чуть поменьше», — сообщил автор фото, опубликованного в сообществе «ЧС Тюмень».
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под постом горожане пояснили, что такой форме облака поспособствовала жаркая погода.

«В том месте, где появилось облако, расположен крупный водоём, от которого вверх идут испарения и расползаются в стороны в плотных слоях атмосферы», — пояснил Рамиль Р.
Фото: ЧС Тюмень

По словам специалистов Росгидромета, данное облако является разновидностью кучево-дождевых облаков. Как правило, такие облака могут принимать необычную форму, если достигают стратосферы.

«Облако такого типа упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше. Потому становится похожим на ядерный гриб или наковальню — выше расти ему просто некуда, поэтому растекается в разные стороны», — пояснили эксперты.

Заметим, что на этой неделе необычное облако в форме гриба было замечено не только в Казани, но и Липецкой области, Якутии, Екатеринбурге.

В Тюмени задержан вылет более 10 авиарейсов из-за тумана
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Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром города Тюменской области окутал густой туман. Из-за атмосферного явления в тюменском аэропорту задержаны около 30 прилетающих и порядка 10 вылетающих рейсов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Природные явления#Тюмень#Тюменская область
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