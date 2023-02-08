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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

14 раз жителя Заводоуковска заставили снять тонировку с автомобиля

8 февраля 2023, 04:25
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Упорному жителю Заводоуковска пришлось в 14 раз снять тонировку с автомобиля

45-летний мужчина на «камри» с красивыми номерами очень любит тонировку. Настолько, что готов регулярно тратить деньги на штрафы. ему приходилось это делать уже 14 раз.
«Под руководством инспекторов ДПС в 14-й раз он снял тонировку с „Тойоты Камри“ и смотрит на мир через призму стекол, светопропускаемость которых теперь соответствует ГОСТ», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.

Мужчина регулярно отказывается от получения требования и предпочитает послушно снять пленку с автомобиля, однако, судя по результату, тут же едет снова «закатывать» свое авто.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что во вторник на Объездной дороге произошло ДТП с участием двух легковушек. Одну из машин развернуло на трассе.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Автомобилисты#Общество#Безопасность на дорогах#Водители#Происшествия#ГИБДД#Наказание#Тюменская область
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