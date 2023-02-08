14 раз жителя Заводоуковска заставили снять тонировку с автомобиля

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
«Под руководством инспекторов ДПС в 14-й раз он снял тонировку с „Тойоты Камри“ и смотрит на мир через призму стекол, светопропускаемость которых теперь соответствует ГОСТ», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
Мужчина регулярно отказывается от получения требования и предпочитает послушно снять пленку с автомобиля, однако, судя по результату, тут же едет снова «закатывать» свое авто.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что во вторник на Объездной дороге произошло ДТП с участием двух легковушек. Одну из машин развернуло на трассе.