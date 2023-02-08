14 раз жителя Заводоуковска заставили снять тонировку с автомобиля

Упорному жителю Заводоуковска пришлось в 14 раз снять тонировку с автомобиля

45-летний мужчина на «камри» с красивыми номерами очень любит тонировку. Настолько, что готов регулярно тратить деньги на штрафы. ему приходилось это делать уже 14 раз.

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