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Пропавшую 4 дня назад в лесу в Заболотье пенсионерку нашли мертвой

Пропавшую 4 дня назад в лесу в Заболотье пенсионерку нашли мертвой

10 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
Тело женщины обнаружили в заброшенном домике.
Сюжет
Тюмень

В тюменском Заболотье прекращены поиски пропавшей 4 дня назад 57-летней Зинуры Ишбулаевой.

«Женщину нашли мертвой в заброшенном домике. Следов насильственной смерти не обнаружено», — рассказали «Нашему Городу» волонтеры ПО «ЛизаАлерт».

По словам инфоргов поискового отряда, о данном ЧП уже направлена информация с Следственный комитет по Тюменской области. Позже специалисты установят дату и причины смерти.

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Ранее «Наш Город» писал, что Зинура Ишбулаева ушла в лес за грибами из деревни Чебурга Тобольского района 6 августа, в воскресенье. Поиски пенсионерки вели добровольцы поисковых отрядов.

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