Пропавшую 4 дня назад в лесу в Заболотье пенсионерку нашли мертвой

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В тюменском Заболотье прекращены поиски пропавшей 4 дня назад 57-летней Зинуры Ишбулаевой.
«Женщину нашли мертвой в заброшенном домике. Следов насильственной смерти не обнаружено», — рассказали «Нашему Городу» волонтеры ПО «ЛизаАлерт».
По словам инфоргов поискового отряда, о данном ЧП уже направлена информация с Следственный комитет по Тюменской области. Позже специалисты установят дату и причины смерти.
Ранее «Наш Город» писал, что Зинура Ишбулаева ушла в лес за грибами из деревни Чебурга Тобольского района 6 августа, в воскресенье. Поиски пенсионерки вели добровольцы поисковых отрядов.