В тюменском Заболотье ищут пропавшую в лесу 4 дня назад пенсионерку

Как рассказали «Нашему Городу» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», в настоящее время волонтеры прочесывают лес в Заболотье. Из Тюмени группа на поиски не выезжала — сообщение о пропаже пенсионерки поступило в ПО только сегодня утром.