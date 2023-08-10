В тюменском Заболотье ищут пропавшую в лесу 4 дня назад пенсионерку

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей 57-летнюю Зинуру Ишбулаеву. Женщина 6 августа ушла из деревни Чебурга Тобольского района в лес за грибами. Домой она так и не вернулась.
Как рассказали «Нашему Городу» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», в настоящее время волонтеры прочесывают лес в Заболотье. Из Тюмени группа на поиски не выезжала — сообщение о пропаже пенсионерки поступило в ПО только сегодня утром.
«Доехать до Чебурги проблематично — там необходимо вездеходная техника. Мы уже отправили запрос на помощь с поисках ПО „Феникс“ в Тобольске. Ответ пока от них не поступил», — пояснили волонтеры.
И добавили, что надежды на то, что пропавшая женщина жива есть. Поиски женщины продолжаются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские волонтеры нашли менее чем за сутки заблудившихся в лесу пенсионеров из Нижнетавдинского района. Они пошли в лес за грибами и потерялись.