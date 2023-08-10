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В тюменском Заболотье ищут пропавшую в лесу 4 дня назад пенсионерку

В тюменском Заболотье ищут пропавшую в лесу 4 дня назад пенсионерку

10 августа 2023, 09:03
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
Пожилая женщина ушла в лес за грибами еще на прошлой неделе.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей 57-летнюю Зинуру Ишбулаеву. Женщина 6 августа ушла из деревни Чебурга Тобольского района в лес за грибами. Домой она так и не вернулась.

Как рассказали «Нашему Городу» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», в настоящее время волонтеры прочесывают лес в Заболотье. Из Тюмени группа на поиски не выезжала — сообщение о пропаже пенсионерки поступило в ПО только сегодня утром.

«Доехать до Чебурги проблематично — там необходимо вездеходная техника. Мы уже отправили запрос на помощь с поисках ПО „Феникс“ в Тобольске. Ответ пока от них не поступил», — пояснили волонтеры.

И добавили, что надежды на то, что пропавшая женщина жива есть. Поиски женщины продолжаются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские волонтеры нашли менее чем за сутки заблудившихся в лесу пенсионеров из Нижнетавдинского района. Они пошли в лес за грибами и потерялись.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пропавшие#Поиски пропавших#Грибники#Тюменская область
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