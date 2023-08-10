Тюменская семья год ищет сына, пропавшего на СВО

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Родители тюменского военного, попавшего под обстрел в зоне СВО в августе 2022 года, уже год пытаются найти сына. 11 августа прошлого он отправил родным короткое сообщение «Пойдем в бой». После этого Жанат пропал.
Как стало известно, 14 августа его группа попала под обстрел. По словам товарищей, Жанат был ранен в голову. Все бойцы выжили и вернулись в подразделение, кроме него.
«Мне командир части сказал, что они ехали на БТР. Было всего 6–7 человек. Мой сын сидел на БТР, опустив ноги в люк, когда что-то прилетело. Все живы, пропал только мой сын. Я встретилась с шофером БТР и он сказал: „Я очнулся от криков Жаната — он лежал на мне. Левая сторона головы была разбита, от боли он орал“. Рассказал, что выполз из-под него, вытащить не мог, потому что у самого в спине осколок был. Он пошел искать своих. Когда на место приехали, не было ни БТР, ни моего сына», — рассказала 72.ру мама бойца Бибигуль.
Родные военного уже писали обращения в Красный крест, военную прокуратуру и следственный комитет и полицию. Но пока приходит только один ответ — «числится без вести пропавшим». Также родители Жаната публиковали в социальных сетях объявления о пропаже сына.
По словам мамы военного, ей поступило сообщение от какого-то жителя Украины, в котором было указано, что ее сын жив, осужден на 15 лет и где-то работает.
«Мы ходим к гадалкам. Они говорят, что Жанат жив, но потерял память», — отметила Бибигуль. И добавила, что надеется, что это именно так.
В мае 2023 года Жанату исполнилось 25 лет. Его поиски продолжаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе простились с погибшим в зоне СВО Александром Мельником. Военного похоронили в среду, 9 августа.