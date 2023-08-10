Тюменские власти опубликовали вакансии с самыми большими зарплатами

Ведущему инженеру с высшим образованием и рабочим стажем не менее трех лет готовы платить до 147 тысяч рублей. Чуть меньше обещают размер ежемесячного заработка начальнику служба в промышленности и руководителю проекта — до 140 тысяч рублей. Требуется высшее образование стаж работы. В частности, для руководителя проекта — не менее 10 лет, начальника участка — не менее 10 лет.