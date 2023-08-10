Тюменские власти опубликовали вакансии с самыми большими зарплатами

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Тюменские власти опубликовали перечень самых востребованных и высокооплачиваемых вакансий по данным на начало августа. В перечень вошли инженеры, машинисты, руководители проектов и начальники службы в промышленности, бурильщики, командиры воздушного судна.
Самые высокие зарплаты, до 140-180 тысяч рублей, обещают ведущим инженерам, начальнику службы, руководителю проекта и командиру воздушного судна.
Командира воздушного судна ищут в авиакомпании ЮТэйр для работы в Тобольском муниципальном районе. Указано, что требуется среднее профессиональное образование по специальности «Летная эксплуатация воздушных судов», самостоятельный налет в качестве командира воздушного судна Ми-8 не менее 500 часов, действующее медицинское заключение ВЛЭК о годности к полетам по состоянию здоровья, сертификат об окончании переподготовки на воздушное судно Ми-8. Также в вакансии отмечено, что рабочий график ненормированный.
Ведущему инженеру с высшим образованием и рабочим стажем не менее трех лет готовы платить до 147 тысяч рублей. Чуть меньше обещают размер ежемесячного заработка начальнику служба в промышленности и руководителю проекта — до 140 тысяч рублей. Требуется высшее образование стаж работы. В частности, для руководителя проекта — не менее 10 лет, начальника участка — не менее 10 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне размер среднего заработка составил 71,4 тысячи рублей. Это превышает аналогичные показатели 2022 года на 22% или 14 тысяч рублей.