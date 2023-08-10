Тюменские власти расширят площадку проведения TNF

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:05
В Тюмени в этом году увеличат размеры выставочной площадки Промышленно-энергетического форума TNF. Власти планируют расширить павильон вместе с уличной экспозицией до 3 тысячи квадратных метров.
В настоящее время на площадке у Тюменского технопарка уже начались строительные работы. В связи с чем парковка справа от технопарка будет занята частично строителями на короткий период. Обойти площадку можно обогнув здание или по экотропе вдоль улицы Республики
Промышленно-энергетический форум TNF откроется 18 сентября и продлится до 21 сентября. В этот же день начнется демонтаж конструкции.
Ранее «Наш Город» писал, что стоимость билетов для участия в Промышленно-энергетическом форуме составляет от 269 до 649 тысяч рублей. Регистрация участников продлится до 20 августа.