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Тюменские власти расширят площадку проведения TNF

Тюменские власти расширят площадку проведения TNF

10 августа 2023, 08:02
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Строительные работы уже начались.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени в этом году увеличат размеры выставочной площадки Промышленно-энергетического форума TNF. Власти планируют расширить павильон вместе с уличной экспозицией до 3 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на площадке у Тюменского технопарка уже начались строительные работы. В связи с чем парковка справа от технопарка будет занята частично строителями на короткий период. Обойти площадку можно обогнув здание или по экотропе вдоль улицы Республики

Промышленно-энергетический форум TNF откроется 18 сентября и продлится до 21 сентября. В этот же день начнется демонтаж конструкции.

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Ранее «Наш Город» писал, что стоимость билетов для участия в Промышленно-энергетическом форуме составляет от 269 до 649 тысяч рублей. Регистрация участников продлится до 20 августа.

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