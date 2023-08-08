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Тюменские власти сообщили, каких специалистов не хватает городу

8 августа 2023, 07:26
Фото: 1MI
Власти сообщили, что городу не хватает водителей.
Востребованными являются профессии повара, продавца и строителя.
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Тюмень

Тюменские власти рассказали, специалистов каких профессий не хватает в городе. Оказалось, что самыми востребованными являются повара, продавцы, учителя и медики. Как сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, сейчас наблюдается дефицит водителей. Это относится и к водителям авто, так и к водителям спецтехники.

Специалисты отмечают, что в число востребованных профессий также вошли: сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, станочники, швеи-закройщики.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в городе не хватает водителей общественного транспорта. По данным центра занятости населения Тюменской области ко 2 августа 2023 года в городе не хватало 145 водителей общественного транспорта. Похоже, что эта проблема до сих пор актуальна.

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#Анастасия Ильина#Профессии#Работа#Тюмень
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