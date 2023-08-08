Тюменские власти сообщили, каких специалистов не хватает городу

Тюменские власти рассказали, специалистов каких профессий не хватает в городе. Оказалось, что самыми востребованными являются повара, продавцы, учителя и медики. Как сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, сейчас наблюдается дефицит водителей. Это относится и к водителям авто, так и к водителям спецтехники.