Тюменские власти сообщили, каких специалистов не хватает городу

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Тюменские власти рассказали, специалистов каких профессий не хватает в городе. Оказалось, что самыми востребованными являются повара, продавцы, учителя и медики. Как сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, сейчас наблюдается дефицит водителей. Это относится и к водителям авто, так и к водителям спецтехники.
Специалисты отмечают, что в число востребованных профессий также вошли: сварщики, строители, монтажники и электромонтажники, инженеры, станочники, швеи-закройщики.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в городе не хватает водителей общественного транспорта. По данным центра занятости населения Тюменской области ко 2 августа 2023 года в городе не хватало 145 водителей общественного транспорта. Похоже, что эта проблема до сих пор актуальна.